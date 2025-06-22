Россияне били по Сумской области, Славянску и Краматорску: есть разрушения и пожары, погиб подросток (фото)

Россияне атаковали гражданское население и избивали по жилой застройке

Российские оккупанты вечером 21 июня нанесли удары по Сумской области, а также по Краматорску и Славянску в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали, разрушены, повреждена жилищная инфраструктура, погиб подросток.

Об атаке оккупантов на Краматорск сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook. По его данным, в городе раздалось семь взрывов: враг целил в промзону и жилую застройку.

"Краматорск перенес 7 вражеских ударов — промышленная зона и жилая застройка. Устанавливаем последствия, работают все соответствующие службы", — написал он.

Руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в результате атаки россиян на Краматорск есть раненый, еще одного человека ищут под завалами. В Славянске из-за российского обстрела три человека ранены, погиб 17-летний парень. В городе есть значительные разрушения.

"Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля. В Краматорске враг ударил по жилому дому и промышленной зоне. Сейчас известно об 1 раненом, под завалами остается человек. Спасательные работы продолжаются", — написал он.

В Сумской области враг также атаковал гражданское население. Руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров написал, что после 23 часов 21 июня враг ударил по Сумской общине, вблизи областного центра. В результате удара получили повреждения частные жилые дома.

"По предварительной информации, это последствия удара врага по окрестностям города, в Заречном районе Сумской общины. В результате атаки врага повреждены частные дома. В настоящее время продолжается обследование территории, работают все экстренные службы", — сказано в сообщении.

Последствия атаки россиян на Краматорск 21 июня

Напомним, что 21 июня вечером взрывы уже раздавались в Сумах. Мониторы писали, что якобы есть попадание дрона в многоэтажку. Однако в ОВА сообщили, что россияне атаковали Сумы ударным дроном "Ланцет". Зафиксировано также повреждение помещения одного из предприятий. До этого россияне в ночь на 21 июня атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе было слышно много взрывов, в одном из районов города вспыхнул пожар.

Российские оккупанты бьют по большим городам Украины не только с целью убить как можно больше гражданских, но и подкосить украинскую экономику. Любые российские удары не являются "ответом" на украинские атаки, поскольку враг планирует и расписывает их заранее.