В Украине есть целое село по "набиванию кабин": где его найти

На карту нанесли и другие популярные фразы из мема

Популярный и абсурдный интернет-мем "Кабіну навалю" вышел за пределы пабликов и добрался до Google Maps. В селе Брусовка Кировоградской области, о котором шла речь в самом меме, сделали забавные метки.

Если приблизить Брусовку на гугл-карте, можно заметить, что там появились такие места в селе как "Блок-пост ненабитих кабін", "Перебиття набитих кабін" и так далее. Соответствующее шуточное видео было опубликовано на просторах TikTok.

Вероятно, таким образом решил подшутить кто-то из пользователей сети.

На самой гугл-карте действительно есть подобные метки. Кроме того, другими запоминающимися фразами из передачи отмечен еще ряд мест.

Брусовка на карте

Отметим, что фраза "Приїду в Брусівку, отаку кабіну навалю" прозвучала в 2019 году в эфире программы "Стосується кожного / Родина Мауглі". Один из участников эмоционально выкрикнул ее другой гостье программы. Впрочем, в ходе этого выпуска слово "кабіна" прозвучало немалое количество раз.

Тогда фразу разнесли по интернету как новый мем. В социальной сети TikTok даже спустя шесть лет можно встретить видео, снятые уже другими людьми под этот звук.

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