Російського добровольця, котрий воював за Україну, видали Москві? Усі деталі історії

У ЛСР кажуть, що добровольців Росії не видають

Одного з російських добровольців, який бився на боці України, нібито видали Росії під час обміну полоненими. Причиною тому є внутрішній конфлікт між його підрозділом та керівництвом "Сибірського батальйону".

Про це повідомив Конвент коаліції народів — організації, яка об’єднує представників нацменшин Росії, які борються проти путінського режиму. Сама ситуація, як стверджується, сталася ще наприкінці травня, проте 22 червня у YouTube-каналі Конвента з’явилося відео з детальним розбором того, що сталося.

Згідно з наданою інформацією, неназваний доброволець потрапив до лав "Російського добровольчого корпусу" (РДК) у 2023 році, проте пізніше захотів переведення до "Сибірського батальйону". Товариші по службі зазначили, що його намагалися відправити в бій без підписання контракту, але той наполягав на проведенні законної процедури. Проте замість оформлення добровольця передали до міграційної служби.

При цьому інші бійці "Сибірського батальйону" стверджували, що там часто погрожують бійцям відправкою всіх до обмінного фонду та поверненням до Росії.

"Згідно з документами про затримання, міграційна служба не робила жодних запитів до національно-визвольних рухів, для того, щоб встановити статус добровольця та можливості безпечного обміну в РФ. У день його видачі, ми отримали свідчення про це від очевидців. Декілька організацій намагалися зупинити його обмін, але не встигли. Видача відбулася", — йдеться у повідомленні.

При цьому у Конвенті повідомили, що відомо про знаходження у міграційної служби як мінімум ще двох добровольців.

Побічно інформацію про інцидент підтвердили у "Правому секторі", де повідомили, що звернулися до уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця з вимогою розслідувати інцидент, а також затвердити механізми правового захисту добровольців.

На цьому справа не зупинилася, і вже 20 червня Конвент повідомив, що разом із ПС направили офіційне звернення до Верховної Ради щодо законопроєкту щодо захисту іноземних добровольців.

Вранці 22 червня у ЛСР відреагували на чутки про видачу добровольців Росії та зазначили, що таких випадків не було, а також гарантували, що такого не станеться у майбутньому.

"З порушниками військової дисципліни та законів України — розрив контракту неминучий. Такий порядок. Але це не привід для паніки і точно не підстава для фантазій про "видачі", — повідомили в ЛСР.

Як повідомлялося раніше, під час обміну тілами загиблими російська сторона передала Україні тіла щонайменше 20 своїх солдатів.