Российского добровольца, воевавшего за Украину, выдали Москве? Все детали истории

В ЛСР говорят, что добровольцев России не выдают

Одного из российских добровольцев, который сражался на стороне Украины, якобы выдали России во время обмена пленными. Причиной тому является внутренний конфликт между его подразделением и руководством "Сибирского батальона".

Об этом сообщил Конвент коалиции народов — организации, которая объединяет представителей нацменьшинств России, борющихся против путинского режима. Сама ситуация, как утверждается, произошла еще в конце мая, однако 22 июня в YouTube-канале Конвента появилось видео с детальным разбором произошедшего.

Согласно предоставленной информации, неназванный доброволец попал в ряды "Русского добровольческого корпуса" (РДК) в 2023 году, однако позже захотел перевода в "Сибирский батальон". Сослуживцы отметили, что его пытались отправить в бой без подписания контракта, но тот настаивал на проведении законной процедуры. Однако вместо оформления, добровольца передали в миграционную службу.

При этом другие бойцы "Сибирского батальона" утверждали, что там часто угрожают бойцам отправкой всех в обменный фонд и возвращением в Россию.

"Согласно документам о задержании, миграционная служба не делала каких-либо запросов в национально-освободительные движения, для того чтобы установить статус добровольца и возможности безопасного обмена в РФ. В день его выдачи, мы получили свидетельства об этом от очевидцев. Несколько организаций пыталось остановить его обмен, но не успели. Выдача состоялась", — говорится в сообщении.

При этом в Конвенте сообщили, что известно о нахождении у миграционной службы как минимум еще двоих добровольцев.

Косвенно информацию об инциденте подтвердили в "Правом секторе", где сообщили, что обратились к уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу с требованием расследовать инцидент, а также утвердить механизмы правовой защиты добровольцев.

На этом дело не остановилось, и уже 20 июня Конвент сообщил, что вместе с ПС направили официальное обращение к Верховной Раде относительно законопроекта по защите иностранных добровольцев.

Утром 22 июня в ЛСР отреагировали на слухи о выдаче добровольцев России и отметили, что таких случаев не было, а также гарантировали, что подобного не случится в будущем.

"С нарушителями воинской дисциплины и законов Украины — разрыв контракта неизбежен. Таков порядок. Но это не повод для паники и уж точно не основание для фантазий о "выдачах", — сообщили в ЛСР.

Как сообщалось ранее, во время обмена телами погибшими российская сторона передала Украине тела по меньшей мере 20 своих солдат. Ситуацию путинские чиновники попытались оправдать весьма цинично.