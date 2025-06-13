На базі "Грузинського легіону" здійснено диверсію: є загиблий військовослужбовець

Внаслідок диверсії загинув один військовослужбовець, ведеться розслідування

На базі "Грузинського легіону" 12 червня було здійснено диверсію, внаслідок якої є жертви. Внаслідок атаки загинув грузинський доброволець Деметре Дарчіа, обставини інциденту з'ясовуються.

Про це повідомив командир легіону Мамука Мамулашвілі. За його словами, правоохоронні органи та спецслужби працюють над встановленням обставин інциденту та причетних до нападу.

"Сьогодні ворог здійснив чергову зухвалу провокацію — відбулися диверсійні дії з боку агресора. Унаслідок атаки загинув доброволець Грузинського легіону. Світла пам’ять. Працюють правоохоронні органи та спецслужби. Ворог буде покараний", – написав він.

Мамулашвілі розповів деякі подробиці того, що сталося. За попередніми даними, ворогу невідомим поки що чином вдалося занести вибухівку на територію бази, вона здетонувала, коли поруч перебував військовий.

"На жаль, внаслідок диверсійного акту, скоєного на нашій базі, загинув наш боєць Деметре Дарчіа. Наразі проводяться слідчі дії спеціальними службами та Національною поліцією України. За попередніми даними, на нашу базу було занесено вибухову речовину, яка здетонувала в той момент, коли наш військовослужбовець перебував у безпосередній близькості до неї", – пояснив він.

Тим часом СБУ затримала "подвійного" агента, який планував здійснити теракт на Яворівському полігоні, де у 2022 році внаслідок ракетного удару загинули щонайменше 64 військових. Чоловік був інструктором Яворівського полігону та одночасно працював на ФСБ і військову розвідку ворога. За даними СБУ, агент отримав від куратора завдання ліквідувати командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку у місцевому навчальному центрі Сил оборони.

Раніше "Телеграф" писав, що у Рівному стався вибух автомобіля. Унаслідок інциденту є постраждалі, один з чоловіків у критичному стані. А також розповідали, що в одному з обласних центрів України готували теракт. Вибух мав статися поблизу будівлі поліції. До цього, ще 3 лютого, в Рівному затримали 19-річних хлопців, які хотіли підірвати відділок поліції. З собою в них був тротил.

Зазначимо, СБУ встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали у будівлі ТЦК у Рівному. Чоловіка використали "втемну", його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.