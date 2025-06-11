Спеціально для "Павутини": СБУ застосувала унікальні дрони по Росії

Ці дрони – унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій

У ході спецоперації "Павутина", проведеної на території Росії, були задіяні безпілотники, які спеціально розробили та виготовили інженери Служби безпеки України. Вони створені для роботи у глибокому тилу ворога.

Керувати дронами можна дистанційно на великій відстані та в режимі реального часу. Про це стало відомо з власних джерел в СБУ.

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"Вказані дрони – унікальна розробка Служби безпеки України із застосуванням сучасних технологій, яка дозволила дистанційно, в режимі реального часу, керувати ними за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну у ворога протидію та ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації", — зазначило джерело в СБУ.

Такі БПЛА створені Службою виконання завдань у глибокому тилу ворога і з урахуванням особливостей цілей ураження.

Дрони, які використовували для операції "Павутина"

Операція "Павутина"

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела на території Росії блискучу операцію "Павутина", яка готувалася протягом півтора року. Вона стала наймасштабнішою атакою дронів на російську військову інфраструктуру. Унікальність у тому, що п’ять уражених авіабаз перебували в глибокому тилу — долетіти туди дуже важко.

Тому СБУ використала інший спосіб. Такого в сучасному світі не робив ще ніхто, однак у жанрі наукової фантастики ідея, як виявилось, з’являлася вже кілька років тому. Дрони замаскували під дахами мобільних будиночків, а вантажівки розвезли їх по Росії. Потім дахи відкрилися і дрони полетіли до цілей. Водії фур не знали, що за вантаж вони перевозять.

Дрони для спецоперації "Павутина"

Загалом в операції було використано 117 дронів та відповідна кількість операторів. Також відомо, що безпілотники мали штучний інтелект на випадок втрати зв’язку. Ними була завантажена вся база по Ту-95МС, Ту-22М3, контури Ту-160, А50 тощо. Примітно, що "офіс" операції на території Росії знаходився безпосередньо поряд з управлінням ФСБ Росії в одній із їхніх областей.

Знищено або пошкоджено, за оцінками, 41 літак стратегічної авіації. Втрати РФ оцінили більш ніж у 7 млрд доларів США. Задіяні для атак на 5 авіабаз "Дягілєво", "Оленья", "Іваново", "Біла" та "Українка" були 117 FPV-дронів.

Безсумнівно, саме ця операція на цей час є вершиною диверсійної роботи не лише в Україні, а й у світі одразу за декількома параметрами, у тому числі щодо співвідношення витрат на неї та збитків, завданих противником.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що реальні втрати Росії від операції "Павутина" значно перевищують офіційні дані.