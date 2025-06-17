Подав у відставку і зник з усіх радарів: де зараз ексголова СБУ Грицак

Зараз ексчиновник не з'являється на публіці

Василь Грицак — відомий генерал армії України, який став чотирнадцятим очільником Служби безпеки України. Також він був членом Ради національної безпеки і оборони України. Останнім часом про чиновника немає новин, як і про ексголову СБУ Валерія Хорошковського.

"Телеграф" розкаже більше про діяльність генерала, чим він запам'ятався, а також чим займається зараз.

Що відомо про Василя Грицака

Грицак народився у 1967 році в селі Буща на Рівненщині. Вивчав історію у Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки. У 1993-1997 роках навчався в Інституті підготовки кадрів СБУ. У 1998-2006 роках він проходив курси Національної академії СБУ.

З 1990 року Грицак продовжив військову службу в органах безпеки, маючи звання сержанта. У 1991—1999 роках Василь перебував на оперативних і керівних посадах у відділі захисту національної державності УСБ на Рівненщині.

Грицак почав кар'єру з СБУ Рівненщини, фото СБУ

У 2000—2004 роках Грицак очолював відділ Управління захисту нацдержавності Департаменту захисту нацдержавності і боротьби з тероризмом. Упродовж року був заступником начальника Управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом.

У 2005-2008 роках Грицак був начальником Київського обласного управління СБУ. Протягом року він очолював Головне управління СБУ у Києві та на Київщині. Ще рік Василь працював першим заступником Голови СБУ — начальником Головного управління "К" по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Грицак обіймав різні посади в СБУ, фото з мережі

За участі Грицака на Житомирщині затримали та доставили до Києва ексглаву Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача. Пізніше його визнали винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе і засудили до довічного ув'язнення.

У 2014 році Грицака призначили першим заступником голови СБУ та керівником Антитерористичного центру цієї структури. У 2015 році Василя обрали головою СБУ. Також він увійшов до Ради національної безпеки та оборони України.

У 2015 році Грицак став головою СБУ, фото УНІАН

У 2016 році Грицак отримав військове звання генерала армії України. Невдовзі він звернувся до очільника служби безпеки Росії Олександра Бортникова, звинувативши російську агентуру в організації терактів в Україні.

"Я до вас звертаюся як офіцер до офіцера. Навіть в умовах війни є правила, які не можна переходити співробітникам спеціальних служб. Ви перейшли всі можливі межі, які тільки можна перейти. І ви, і я знаємо, що до терактів на території України — і в Одесі, і в Харкові, і в Херсоні, і в інших містах — до організації цих терактів причетні працівники спецслужб", — казав він.

Грицак звинувачував Росію у терактах, фото з мережі

Також Василь керував спецоперацією в Одесі, під час якої затримали 27 диверсантів, які готували створення "Одеської народної республіки". У 2016 році СБУ запобігла терактам у Франції, які могли влаштувати на чемпіонаті Європи по футболу "Євро-2016". Також відомство розслідувало діяльність ПВК "Вагнера".

Де зараз Василь Грицак

У 2019 році Грицак подав у відставку з посади голови СБУ. Президент України Володимир Зеленський перевів його з військової служби в запас СБУ.

Того ж року Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти ексчиновника. Йшлося про те, що Грицак, будучи головою СБУ, міг вчинити держзраду та шпигунство.

У 2020 році журналісти Bihus помітили ексочільника СБУ на дні народженні колишнього заступника голови СБУ та ексочільника т.з. "департаменту К", Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Павла Демчина.

Грицак на Land Cruiser, скриншот Bihus

Пізніше у мережі з'явилися записи нібито розмови проросійського нардепа Віктора Медведчука та експомічника Путіна Владислава Суркова. Під час неї згадували Грицака та його нібито контакти з "міністром оборони ДНР" Володимиром Кононовим у 2014 році. Колишній голова СБУ підтвердив, що вів перемовини із Кононовим, проте тільки щодо обміну полоненими.

Також деякі користувачі мережі поцікавилися на сайті "Доступ до правди", який статус зараз має Грицак у системі Служби безпеки України. У відомстві не підтвердили, але й не спростували, чи працює зараз Грицак у СБУ: "За результатами опрацювання повідомляємо про відмову у задоволенні запиту, оскільки запитувана вами інформація містить відомості, які не є публічними, в розуміння ЗУ "Про доступ до публічної інформації" та віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом".

Грицак не веде публічне життя, фото з мережі

Колишній голова СБУ не веде сторінки у соціальних мережах. Схоже, він надає перевагу приватному життю. Також протягом останніх років він не дає інтерв'ю.

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