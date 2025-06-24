Водоспад, що бачив зародження цивілізації. Які таємниці приховує природна SPA-зона на Дніпропетровщині (фото та відео)

Він утворився в Українському кристалічному щиті ще в мезозойську еру

Українські водоспади вражають красою. Ми звикли, що більшість з них розташовані в західній частині України, але Шолохівський водоспад на Дніпропетровщині не менш вражаючий.

Шолохівський (Токівський) каскадний водоспад розташований у селі Токівське Апостолівського району Дніпропетровської області. Це каскад водоспадів на річці Кам’янка. Її бурхливі потоки створили справжнє диво, яке вважається одним з найкрасивіших місць Дніпропетровської області.

Токівський водоспад на карті

Шолоховський водоспад був свідком зародження людської цивілізації

Це пам’ятник природи — – "молодший брат" Дніпровських порогів, створений відрогами Українського кристалічного щита ще в мезозойську еру. Археологи знайшли там сліди стародавніх поселень.

Річка несе свої води в граніті

Каскадний водоспад виглядає дуже мальовничо

Загальна довжина комплексу каскадів водоспадів сягає 14 метрів. Особливо видовищним він стає під час весняного паводка. Мальовничості водоспаду додають не лише пороги, але й порода червонуватого відтінку, якою тече ріка. Через це цей водоспад також називають Червоні камені.

Води Кам’янки бачили зародження людської цивілізації

Гранітні "ванни"

В гранітних нішах зустрічаються купелі, які є родзинкою Шолоховського водоспаду. Ці природні "ванни", що вимила вода в граніті, популярне місце для купання як серед туристів, так і серед місцевих жителів.

Раніше "Телеграф" розповідав про бірюзовий водоспад на Хмельниччині, який можна порівняти за красою екзотичних водойм Шрі-Ланки. Водоспад під назвою Бурбун знаходиться в селі Лисець, що на північній околиці Дунаєвецького району.