Водоспад, що бачив зародження цивілізації. Які таємниці приховує природна SPA-зона на Дніпропетровщині (фото та відео)
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Він утворився в Українському кристалічному щиті ще в мезозойську еру
Українські водоспади вражають красою. Ми звикли, що більшість з них розташовані в західній частині України, але Шолохівський водоспад на Дніпропетровщині не менш вражаючий.
Шолохівський (Токівський) каскадний водоспад розташований у селі Токівське Апостолівського району Дніпропетровської області. Це каскад водоспадів на річці Кам’янка. Її бурхливі потоки створили справжнє диво, яке вважається одним з найкрасивіших місць Дніпропетровської області.
Шолоховський водоспад був свідком зародження людської цивілізації
Це пам’ятник природи — – "молодший брат" Дніпровських порогів, створений відрогами Українського кристалічного щита ще в мезозойську еру. Археологи знайшли там сліди стародавніх поселень.
Загальна довжина комплексу каскадів водоспадів сягає 14 метрів. Особливо видовищним він стає під час весняного паводка. Мальовничості водоспаду додають не лише пороги, але й порода червонуватого відтінку, якою тече ріка. Через це цей водоспад також називають Червоні камені.
Гранітні "ванни"
В гранітних нішах зустрічаються купелі, які є родзинкою Шолоховського водоспаду. Ці природні "ванни", що вимила вода в граніті, популярне місце для купання як серед туристів, так і серед місцевих жителів.
Раніше "Телеграф" розповідав про бірюзовий водоспад на Хмельниччині, який можна порівняти за красою екзотичних водойм Шрі-Ланки. Водоспад під назвою Бурбун знаходиться в селі Лисець, що на північній околиці Дунаєвецького району.