Розташоване високо у горах та оточене хвойними лісами: як виглядає озеро Марічейка у Карпатах і як туди дістатися

Це високогірне озеро у Карпатах, яке вабить красою

Карпати приваблюють туристів не лише розкішними гірськими пейзажами. Не менш красивими є і озера, які там простягаються. Зокрема, одним із найгарніших озер, розташованих високо у Карпатах, вважається Марічейка.

"Телеграф" розкаже, чим особливе озеро Марічейка, чи можна там купатися та як туди дістатися.

Що відомо про озеро Марічейка

Озеро Марічейка має льодовикове походження. Воно розташоване на схилі гори Шурин, що простягається у Верховинському районі Івано-Франківщини. Озеро є частиною Карпатського національного парку та є другим за площею у Чорногірському масиві — 10 тисяч квадратних метрів.

Марічейка пролягає неподалік однієї з найвищих гір Карпат — Піп Іван Чорногірський. Її висота складає 2028 метрів. Озеро простягається на 88 метрів у довжину та 45 метрів у ширину. Висота озера над рівнем моря сягає 1510 метрів.

Марічейка тече високо у горах, фото Сергія Бернацького

У 1880 році дослідник Т. Вішньовський з'ясував, що глибина озера сягала 2 метрів. Зараз це 0,8-1,1 метра через руйнування водами потоку морени — уламкового матеріалу, відкладеного льодовиками.

Марічейка не є глибоким озером, фото karpaty.love

Марічейка має видовжену форму, а береги оточують субальпійські луки, осоки та хвойні ліси. Вода у ньому є прісною та чистою, дно з мулом. З Марічейки тече струмок, який впадає у річку Погорілець. Своєю чергою, вона тече у басейн Чорного Черемошу.

Мандрівники почали відвідувати це місце у ХХ столітті, адже через озеро пролягає дорога на гору Піп Іван. Також там можна побачити чабанів, колиби та стайню. Є кілька джерел. Загалом в озері можна купатися, але там досить холодна вода.

В озері - холодна вода, фото karpaty.rocks

Існує легенда, що колись у поселенні на цьому місці жили Іван і Марічка. Дівчина побачила, що до них наближаються вороги і попросила хлопця, аби він попередив місцевих. Сама ж залишилась на місці й намагалась відволікти татар. Однак вони вбили Марічку. Зі сліз Івана й нібито утворилось озеро, яке назвали Марічейка на честь дівчини.

Як дістатися озера Марічейка

До озера можна дійти різними маршрутами, але найпопулярніший веде від озера Шибеного. Від нього вам треба йти на захід до річки Черемош, де ще прокладена дорога. Далі рухайтеся до греблі Шибеного, яке розташоване на висоті 1024 метри.

Шлях до озера є складним, фото karpaty.love

Подивившись на Шибене, рухайтеся на півтора кілометра назад. Так ви прийдете до гирла з лівого боку від Погорільця. Після цього треба йти до полонини Веснарка під гору Шурин. Поверніть праворуч, пройдіть плаєм на північний схід, а після цього — на північний захід. Ще трохи дороги, і ви опинитесь біля озера Марічейка.

Зверніть увагу, що дорога до озера пролягає через КПП. Тому треба мати з собою паспорт, про який вас обов'язково запитають.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дістатися до Блакитних озер в Україні. Там можна побачити розкішні пейзажі.