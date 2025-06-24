Водопад, видевший зарождение цивилизации. Какие тайны скрывает природная SPA-зона на Днепропетровщине (фото и видео)

Он образовался в Украинском кристаллическом щите еще в мезозойскую эру

Украинские водопады поражают красотой. Мы привыкли, что большинство из них расположены в западной части Украины, но Шолоховский водопад на Днепропетровщине не менее впечатляющий.

Шолоховский (Токовский) каскадный водопад расположен в селе Токовское Апостолевского района Днепропетровской области. Это каскад водопадов на реке Каменка. Ее бурные потоки создали настоящее чудо, считающееся одним из самых красивых мест Днепропетровщины.

Токовский водопад на карте

Шолоховский водопад был свидетелем зарождения человеческой цивилизации

Это памятник природы — "младший брат" Днепровских порогов, созданный отрогами Украинского кристаллического щита еще в мезозойскую эру. Археологи обнаружили там следы древних поселений.

Река несет свои воды в граните

Каскадный водопад выглядит очень живописно

Общая протяженность комплекса каскадов водопадов достигает 14 метров. Особенно зрелищным он становится во время весеннего паводка. Живописности водопада придают не только пороги, но и порода красноватого оттенка, по которой течет река. Поэтому этот водопад также называют Красные камни.

Воды Каменки видели зарождение человеческой цивилизации

Гранитные "ванны"

В гранитных нишах встречаются купели, изюминка Шолоховского водопада. Эти естественные "ванны", вымытые водой в граните, популярное место для купания как среди туристов, так и среди местных жителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о бирюзовом водопаде на Хмельнитчине, чью красоту можно сравнить с экзотическими водоемами Шри-Ланки. Водопад под названием Бурбун находится в селе Лисец, что на северной окраине Дунаевецкого района.