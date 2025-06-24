Не треба нічого придумувати. Розвідник пояснив, де і як ЗСУ мають бити ворога

Навіть після ударів ЗСУ малими силами ворог губиться

Сили оборони України мають робити нестандартні кроки, спрямовані на звільнення окупованих росіянами територій. Вони можуть включати як дії ЗСУ на фронті, так і операції українських спецслужб у глибокому тилу ворога.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. Він пояснив, якими можуть бути дії української сторони.

На його думку, мають бути комплексні рішення, з альтернативними і нестандартними діями на слабких ділянках фронту, де ворог не очікує контрударів і ударів з флангів.

— Не можна перемогти ворога, як у Першу чи Другу світову війну, коли йдуть у в лобову атаку або тільки захищаються. Треба шукати слабкі місця, готувати контрудари типу Харківської операції чи навіть Курської. Але Курська повинна бути як одна із п'яти — ще Бєлгородська, Брянська або Ростовська і удари основні по окупованій території, наприклад, Херсонщині, Запоріжжю або Криму, — каже військовий експерт.

За його словами, за грамотної стратегії, навіть після ударів ЗСУ малими силами ворог губиться.

— Ми бачимо, скільки у Путіна було шоків, починаючи від заколоту "Вагнера" і наступу на Харківщині. А по Курщині два дні не міг нічого сказати, казав, що якісь диверсанти проникли, але зрозумів: ситуація складна і ми дійдемо до Москви. І це ж тільки тактичні операції, я вже не говорю про стратегічні, тому треба готувати такі потужні дії, як операція СБУ в тилу ворога зі знищення стратегічних е бомбардувальників, — каже генерал-розвідник.

На його думку, Україна має завдати системних і глибоких ударів по всіх тактичних аеродромах ворога, звідки б’ють КАБами по ЗСУ на фронті та містах у прифронтовій зоні — Харкову, Одесі, Херсону та Сумах.

Також слід бити по аеродромах стратегічного рівня, літаки з яких несуть балістичні і крилаті ракети. Знищувати пускові установки "шахедів", місця їхнього виробництва та системи наведення. Це має бути глибока розвідка і системне планування, як навести додаткові засоби і нейтралізувати їхні системи ППО, — продовжує ексголова СЗР.

— Ми повинні обезцінити всі стратегічні ресурси Росії. У прифронтовій зоні — нанесенням ударів HIMARS М270 у глибину до 80 кілометрів, а далі, може, ще ATACMS. SAMP/T, IRIS-T і нашими системами нищити всю прифронтову зону, тоді [у ворога] не буде резервів. Якщо не буде резервів — все, провал повний. А удари завдавати по тих основних місцях, де ворог не має великої концентрації укріпрайонів із "зубами дракона" (як на Запоріжжі), де ми дійсно можемо проводити підготовлені операції — системно й неочікувано для ворога.

Больових точок дуже багато, і тут не треба нічого придумувати, це навіть не секрет. Найголовніший секрет: по чому ми будемо бити, яким способом проведемо підготовлену операцію і які будуть наслідки, — підсумував Микола Маломуж.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" нову тактику ЗСУ.