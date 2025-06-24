Не треба нічого придумувати. Розвідник пояснив, де і як ЗСУ мають бити ворога
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Навіть після ударів ЗСУ малими силами ворог губиться
Сили оборони України мають робити нестандартні кроки, спрямовані на звільнення окупованих росіянами територій. Вони можуть включати як дії ЗСУ на фронті, так і операції українських спецслужб у глибокому тилу ворога.
Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. Він пояснив, якими можуть бути дії української сторони.
На його думку, мають бути комплексні рішення, з альтернативними і нестандартними діями на слабких ділянках фронту, де ворог не очікує контрударів і ударів з флангів.
— Не можна перемогти ворога, як у Першу чи Другу світову війну, коли йдуть у в лобову атаку або тільки захищаються. Треба шукати слабкі місця, готувати контрудари типу Харківської операції чи навіть Курської. Але Курська повинна бути як одна із п'яти — ще Бєлгородська, Брянська або Ростовська і удари основні по окупованій території, наприклад, Херсонщині, Запоріжжю або Криму, — каже військовий експерт.
За його словами, за грамотної стратегії, навіть після ударів ЗСУ малими силами ворог губиться.
— Ми бачимо, скільки у Путіна було шоків, починаючи від заколоту "Вагнера" і наступу на Харківщині. А по Курщині два дні не міг нічого сказати, казав, що якісь диверсанти проникли, але зрозумів: ситуація складна і ми дійдемо до Москви. І це ж тільки тактичні операції, я вже не говорю про стратегічні, тому треба готувати такі потужні дії, як операція СБУ в тилу ворога зі знищення стратегічних е бомбардувальників, — каже генерал-розвідник.
На його думку, Україна має завдати системних і глибоких ударів по всіх тактичних аеродромах ворога, звідки б’ють КАБами по ЗСУ на фронті та містах у прифронтовій зоні — Харкову, Одесі, Херсону та Сумах.
Також слід бити по аеродромах стратегічного рівня, літаки з яких несуть балістичні і крилаті ракети. Знищувати пускові установки "шахедів", місця їхнього виробництва та системи наведення. Це має бути глибока розвідка і системне планування, як навести додаткові засоби і нейтралізувати їхні системи ППО, — продовжує ексголова СЗР.
— Ми повинні обезцінити всі стратегічні ресурси Росії. У прифронтовій зоні — нанесенням ударів HIMARS М270 у глибину до 80 кілометрів, а далі, може, ще ATACMS. SAMP/T, IRIS-T і нашими системами нищити всю прифронтову зону, тоді [у ворога] не буде резервів. Якщо не буде резервів — все, провал повний. А удари завдавати по тих основних місцях, де ворог не має великої концентрації укріпрайонів із "зубами дракона" (як на Запоріжжі), де ми дійсно можемо проводити підготовлені операції — системно й неочікувано для ворога.
Больових точок дуже багато, і тут не треба нічого придумувати, це навіть не секрет. Найголовніший секрет: по чому ми будемо бити, яким способом проведемо підготовлену операцію і які будуть наслідки, — підсумував Микола Маломуж.
Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" нову тактику ЗСУ.