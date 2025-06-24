Не нужно ничего придумывать. Разведчик объяснил, где и как ВСУ должны бить врага

Даже после ударов ВСУ малыми силами враг теряется

Силы обороны Украины должны делать нестандартные шаги, направленные на освобождение оккупированных россиянами территорий. Они могут включать как действия ВСУ на фронте, так и операции украинских спецслужб в глубоком тылу врага.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. Он объяснил, какими могут быть действия украинской стороны.

По его мнению, должны быть комплексные решения с альтернативными и нестандартными действиями на слабых участках фронта, где враг не ожидает контрударов и ударов с флангов.

— Нельзя победить врага, как в Первую или Вторую мировую войну, когда ходят в лобовую атаку или только защищаются. Надо искать слабые места, готовить контрудары типа Харьковской операции или даже Курской. Но Курская должна быть как одна из пяти — еще Белгородская, Брянская или Ростовская и удары основные по оккупированной территории, например Херсонщине, Запорожью или Крыму, — говорит военный эксперт.

По его словам, при грамотной стратегии даже после ударов ВСУ малыми силами враг теряется.

— Мы видим, сколько у Путина было шоков, начиная от мятежа "Вагнера" и наступления на Харьковщине. А по Курщине два дня не мог ничего сказать, говорил, что диверсанты проникли, но понял: ситуация сложная и мы дойдем до Москвы. И это же только тактические операции, я уж не говорю о стратегических, поэтому надо готовить такие мощные действия, как операция СБУ в тылу врага по уничтожению стратегических бомбардировщиков, — говорит генерал-разведчик.

По его мнению, Украина должна нанести системные и глубокие удары по всем тактическим аэродромам врага, откуда бьют КАБами по ВСУ на фронте и городах в прифронтовой зоне — Харькову, Одессе, Херсону и Сумах.

Также следует бить по аэродромам стратегического уровня, самолеты с которых несут баллистические и крылатые ракеты. Уничтожать пусковые установки "шахедов", места их производства и системы наведения. Это должна быть глубокая разведка и системное планирование, как навести дополнительные средства и нейтрализовать их системы ПВО, — продолжает экс-глава СВР.

— Мы должны обесценить все стратегические ресурсы России. В прифронтовой зоне — нанесением ударов HIMARS М270 в глубину до 80 километров, а дальше, может, еще ATACMS. SAMP/T, IRIS-T и нашими системами уничтожать всю прифронтовую зону, тогда [у врага] не будет резервов. Если не будет резервов — все, провал полный. А удары наносить по тем основным местам, где у врага нет большой концентрации укрепрайонов с "зубами дракона" (как на Запорожье), где мы действительно можем проводить подготовленные операции — системно и неожиданно для врага.

Болевых точек очень много, и тут не нужно ничего придумывать, это даже не секрет. Самый главный секрет: по чему мы будем бить, каким способом проведем подготовленную операцию и какие будут последствия, — подытожил Николай Маломуж.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" новую тактику ВСУ.