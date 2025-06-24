Не нужно ничего придумывать. Разведчик объяснил, где и как ВСУ должны бить врага
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Даже после ударов ВСУ малыми силами враг теряется
Силы обороны Украины должны делать нестандартные шаги, направленные на освобождение оккупированных россиянами территорий. Они могут включать как действия ВСУ на фронте, так и операции украинских спецслужб в глубоком тылу врага.
Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. Он объяснил, какими могут быть действия украинской стороны.
По его мнению, должны быть комплексные решения с альтернативными и нестандартными действиями на слабых участках фронта, где враг не ожидает контрударов и ударов с флангов.
— Нельзя победить врага, как в Первую или Вторую мировую войну, когда ходят в лобовую атаку или только защищаются. Надо искать слабые места, готовить контрудары типа Харьковской операции или даже Курской. Но Курская должна быть как одна из пяти — еще Белгородская, Брянская или Ростовская и удары основные по оккупированной территории, например Херсонщине, Запорожью или Крыму, — говорит военный эксперт.
По его словам, при грамотной стратегии даже после ударов ВСУ малыми силами враг теряется.
— Мы видим, сколько у Путина было шоков, начиная от мятежа "Вагнера" и наступления на Харьковщине. А по Курщине два дня не мог ничего сказать, говорил, что диверсанты проникли, но понял: ситуация сложная и мы дойдем до Москвы. И это же только тактические операции, я уж не говорю о стратегических, поэтому надо готовить такие мощные действия, как операция СБУ в тылу врага по уничтожению стратегических бомбардировщиков, — говорит генерал-разведчик.
По его мнению, Украина должна нанести системные и глубокие удары по всем тактическим аэродромам врага, откуда бьют КАБами по ВСУ на фронте и городах в прифронтовой зоне — Харькову, Одессе, Херсону и Сумах.
Также следует бить по аэродромам стратегического уровня, самолеты с которых несут баллистические и крылатые ракеты. Уничтожать пусковые установки "шахедов", места их производства и системы наведения. Это должна быть глубокая разведка и системное планирование, как навести дополнительные средства и нейтрализовать их системы ПВО, — продолжает экс-глава СВР.
— Мы должны обесценить все стратегические ресурсы России. В прифронтовой зоне — нанесением ударов HIMARS М270 в глубину до 80 километров, а дальше, может, еще ATACMS. SAMP/T, IRIS-T и нашими системами уничтожать всю прифронтовую зону, тогда [у врага] не будет резервов. Если не будет резервов — все, провал полный. А удары наносить по тем основным местам, где у врага нет большой концентрации укрепрайонов с "зубами дракона" (как на Запорожье), где мы действительно можем проводить подготовленные операции — системно и неожиданно для врага.
Болевых точек очень много, и тут не нужно ничего придумывать, это даже не секрет. Самый главный секрет: по чему мы будем бить, каким способом проведем подготовленную операцию и какие будут последствия, — подытожил Николай Маломуж.
Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" новую тактику ВСУ.