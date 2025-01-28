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Балотувався у міськраду Чернігова та займається бізнесом: що відомо про чоловіка міністерки економіки Свириденко

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Що відомо про чоловіка міністерки економіки Юлії Свириденко
Що відомо про чоловіка міністерки економіки Юлії Свириденко. Фото Колаж "Телеграфу"

Обранець чиновниці веде непублічне життя

Юлія Свириденко — міністерка економіки України та колишня заступниця голови Офісу президента Андрія Єрмака. Вона брала участь у Восьмому Українському Жіночому Конгресі. Чиновниця постійно перебуває у публічному просторі, а от про її чоловіка відомо не так багато.

Хто такий Сергій Дерлеменко, і чим він займається — з'ясував "Телеграф".

Що відомо про Сергія Дерлеменка

Сергій Дерлеменко походить з Чернігівщини. Зараз йому 45 років, і він — бізнесмен. Чоловік керував компанією ТОВ "ДІТЕЛ", яка займається будівництвом, ремонтом і обслуговуванням мереж зв’язку. Зараз Дерлеменко працює у ТОВ "ДКС-ГРУПП". Робота компанії полягає у сертифікації систем управління в Україні.

Чоловік Юлії Свириденко
Сергій Дерлеменко займається бізнесом

Також Дерлеменко намагався потрапити до Чернігівської міської ради від партії "Самопоміч". Проте він не пройшов. Разом з Юлією Свириденко виховує доньку Софію.

Судячи зі сторінки Дерлеменка у фейсбуці, у вільний час він займається бігом. Бізнесмен періодично брав участь у спортивних марафонах.

Що відомо про чоловіка Юлії Свириденко
Сергій Дерлеменко любить бігати

Після початку повномасштабного вторгнення росіян Дерлеменко майже нічого не публікує. На останній світлині чоловік постав у мілітарі-одязі, тому є ймовірність, що він проходить військову службу.

Сергій Дерлеменко що відомо
Дерлеменко публікував фото у військовій формі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіка заступниці голови КМДА Леоніда Черновецького Ірени Кільчицької. Її обранцем був французький бізнесмен.

Теги:
#Міністр економіки #Юлія Свириденко #Чоловік