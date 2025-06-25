Бився, прогулював уроки і грав на фортепіано: яким був Зеленський у школі (фото)

У шкільні роки майбутній президент був хуліганом

До того, як Володимир Зеленський став президентом України, а перед цим директором студії "Квартал 95", був зіркою у школі. Він мав лідерські якості і харизму, вмів жартувати та організовувати виступи. Називали його у дитинстві просто — "Вова" або "Зелений".

"Телеграф" вирішив з'ясувати, яким був Володимир Зеленський у школі. Майбутній президент прогулював уроки і навіть іноді бився, але вчився добре.

Яким був у дитинстві Володимир Зеленський

Зеленський навчався у 95-й гімназії у Кривому Розі. Він активно займався спортом, грав на фортепіано та у театрі і завжди був у центрі уваги. Сам Володимир зізнавався, що він був хуліганом і забіякою попри те, що походив з інтелігентної сім'ї. У дитинстві свою правоту зазвичай доводиш кулаками, а не за допомогою переговорів і сили переконання", — розповідав президент.

Щодо прізвиська, то Зеленського називали "Зелений" у школі, а згодом просто Вован. Уроки він часто прогулював, але ніколи не підробляв підписи у щоденнику, бо не вмів робити це акуратно.

Зеленський розповідав, що він, Олександр Пікалов і Денис Манжосов були фанатами гуртів The Beatles і "Браво". До школи вони ходили у білих сорочках з краватками в горошок, у штанах з підтяжками і піджаках у клітинку. Зачіска рок-н-рольщиків була "каре", зачесане назад і з великою кількістю гелю для вкладання. До речі, Зеленський вирівнював волосся водою, адже воно вилося, тому часто ходив з мокрою головою.

Зеленський - 4-й у нижньому ряду. Фото: СТРАНА.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядали "кварталівці" за часів КВК. Вони носили шкіряні штани та обтислі футболки.