Дрался, прогуливал уроки и играл на фортепиано: каким был Зеленский в школе (фото)

В школьные годы будущий президент был хулиганом

До того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, а перед этим директором студии "Квартал 95" был звездой в школе. Он обладал лидерскими качествами и харизмой, умел шутить и организовывать выступления. Называли его в детстве просто — "Вова" или "Зеленый".

Телеграф решил выяснить, каким был Владимир Зеленский в школе. Будущий президент прогуливал уроки и даже иногда дрался, но учился хорошо.

Каким был в детстве Владимир Зеленский

Зеленский учился в 95-й гимназии в Кривом Роге. Он активно занимался спортом, играл на фортепиано и театре и всегда был в центре внимания. Сам Владимир признавался, что он был хулиганом и драчуном, несмотря на то, что был из интеллигентной семьи. В детстве свою правоту обычно доказываешь кулаками, а не посредством переговоров и силы убеждения", — рассказывал президент.

Что касается прозвища, то Зеленского называли "Зеленый" в школе, а потом просто Вован. Уроки он часто прогуливал, но никогда не подделывал подписи в дневнике, потому что не умел делать это аккуратно.

Зеленский рассказывал, что он Александр Пикалов и Денис Манжосов были фанатами групп The Beatles и "Браво". В школу они ходили в белых рубашках с галстуками в горошек, в брюках с подтяжками и пиджаках в клетку. Прическа рок-н-рольщиков была "каре", зачесанная назад и с большим количеством геля для укладки. Кстати, Зеленский выравнивал волосы водой, ведь они вились, поэтому часто ходил с мокрой головой.

Зеленский – 4-й в нижнем ряду Фото: СТРАНА.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели "кварталовцы" во времена КВН. Они носили кожаные штаны и обжатые футболки.