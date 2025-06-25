Дрался, прогуливал уроки и играл на фортепиано: каким был Зеленский в школе (фото)
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В школьные годы будущий президент был хулиганом
До того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, а перед этим директором студии "Квартал 95" был звездой в школе. Он обладал лидерскими качествами и харизмой, умел шутить и организовывать выступления. Называли его в детстве просто — "Вова" или "Зеленый".
Телеграф решил выяснить, каким был Владимир Зеленский в школе. Будущий президент прогуливал уроки и даже иногда дрался, но учился хорошо.
Каким был в детстве Владимир Зеленский
Зеленский учился в 95-й гимназии в Кривом Роге. Он активно занимался спортом, играл на фортепиано и театре и всегда был в центре внимания. Сам Владимир признавался, что он был хулиганом и драчуном, несмотря на то, что был из интеллигентной семьи. В детстве свою правоту обычно доказываешь кулаками, а не посредством переговоров и силы убеждения", — рассказывал президент.
Что касается прозвища, то Зеленского называли "Зеленый" в школе, а потом просто Вован. Уроки он часто прогуливал, но никогда не подделывал подписи в дневнике, потому что не умел делать это аккуратно.
Зеленский рассказывал, что он Александр Пикалов и Денис Манжосов были фанатами групп The Beatles и "Браво". В школу они ходили в белых рубашках с галстуками в горошек, в брюках с подтяжками и пиджаках в клетку. Прическа рок-н-рольщиков была "каре", зачесанная назад и с большим количеством геля для укладки. Кстати, Зеленский выравнивал волосы водой, ведь они вились, поэтому часто ходил с мокрой головой.
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