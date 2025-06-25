Почти впервые за время войны: Зеленский надел классический костюм (фото, видео)

В основном президент Украины выбирает милитари стиль или черные рубашки без жакета

С самого начала полномасштабного вторжения Владимир Зеленский почти не появлялся на публике в классических костюмах. Даже на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме президент Украины прибыл в черной рубашке с трезубцем, что вызвало критику со стороны чиновников США. Однако на саммите НАТО 25 июня Зеленский появился в деловом костюме, но без галстука и классических туфель.

Владимир Александрович даже на важные события одевал футболки цвета хаки, свитшоты с трезубцем или черные рубашки с воротником, но без пиджака. Это было символом единения с украинскими военными.

Это третье появление президента Украины на публике не в милитари стиле. В похожем наряде Зеленский был на похоронах Папы Римского Франциска в апреле 2025 года. Также в классическом костюме президент Украины посетил инаугурацию Папы Римского Льва XIV в мае.

Владимир и Елена Зеленские на инаугурации Папы Римского Льва XIV. Фото: Getty Images

Президент Украины и первая леди на похоронах Папы Римского Франциска Фото: Getty Images

Зеленский избегал классического костюма, а теперь решил модернизировать формальный образ, надев классический пиджак, брюки и не тактическую обувь. Однако он все еще появился без галстука и туфель.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что на саммите НАТО должны обсуждаться важные вопросы, касающиеся поддержки Украины. Также будущее нашей страны в Альянсе и укрепление безопасности Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США раскрыли неожиданную деталь о саммите НАТО. Планировалось, что саммит НАТО в Гааге будет сфокусирован на угрозе для Запада со стороны России. Но сейчас главная цель союзников — понять, насколько серьезной остается преданность США Альянсу, учитывая политику Дональда Трампа.