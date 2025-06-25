Приятель Путіна вляпався у скандал із главою церкви через свій статевий орган

Премʼєр міністр Вірменії порушив питання про порушення главою Вірменської церкви обітниці безшлюбності

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував подивитися на його пеніс главі Вірменської церкви. Причиною стала заява священнослужителя, що глава уряду нібито був підданий обрізанню.

Про це премʼєр Вірменії написав у своєму телеграм-каналі. Пашинян заявив, що готовий довести зворотнє.

"Представник Ктріджа Нерсісяна зробив заяву про те, що я нібито обрізаний. Я готовий прийняти Ктріджа Нерсісяна і його представника і довести зворотне", — написав прем'єр-міністр у Telegram.

Також Пашинян знову порушив питання про порушення главою Вірменської церкви обітниці безшлюбності. Ця суперечка раніше стала причиною конфлікту між владою і представниками духовенства.

Конфлікт Пашиняна і глави Вірменської церкви — що відомо

Публічний конфлікт між Пашиняном і ААЦ триває з травня цього року. Прем'єр-міністр стверджує, що в церкві склалася система успадкування майна і посад, яка суперечить канонам. Крім того, сторони по-різному бачать шляхи вирішення Нагірно-Карабаського конфлікту.

30 травня 2025 року на сторінках Пашиняна і його дружини Анни Акопян у Facebook з'явилося кілька постів із різкими словами на адресу представників ААЦ. Опозиція піддала жорсткій критиці прем'єра, а низка суспільно-політичних діячів закликала відлучити подружжя від церкви. 31 травня політик розмістив у соцмережі ще кілька постів, присвячених вірменським священнослужителям.

Предстоятель Сюнікської єпархії ААЦ єпископ Макар Акопян заявив, що слова Пашиняна, який порівняв вірменські церкви з "коморами з мотлохом", підривають основи взаємної поваги між державою і церквою, а також ставлять під загрозу духовну рівновагу в суспільстві.

Реакція мережі

Росіяни швидко підхопили слова премʼєр міністра . У коментарях почали жартувати.

Нікол Пашинян — хто він такий

Нікол Пашинян — вірменський політик, прем'єр-міністр Вірменії з 2018 року.

Він прийшов до влади після "Оксамитової революції" 2018 року, яка почалася з масових протестів проти корупції та авторитарного правління. До цього працював журналістом та був лідером опозиції.

Пашинян відомий своєю риторикою про демократичні реформи та боротьбу з корупцією. Однак його правління супроводжувалося серйозними викликами, зокрема поразкою у війні з Азербайджаном у Нагірному Карабасі 2020 року, що призвело до втрати значних територій та кризи довіри всередині країни.

Стосунки з Росією у Пашиняна складні та суперечливі. З одного боку, він регулярно бере участь у зустрічах з Путіном, відвідує паради в Москві та саміти ОДКБ. З іншого боку, між ними часто виникають конфлікти — наприклад, Вірменія бойкотувала саміт БРІКС через незгоду з російською політикою. Пашинян також критикує Росію за недостатню підтримку під час конфлікту з Азербайджаном, що створює напруження у відносинах попри формальне союзництво.

Його політика часто критикується як внутрішніми опонентами, так і Росією, яка традиційно мала великий вплив у Вірменії.

Раніше "Телеграф" показав, як виглядає президент Росії Володимир Путін.