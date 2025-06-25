Приятель Путина вляпался в скандал с главой церкви из-за своего полового органа

Премьер министр Армении поднял вопрос о возбуждении главой Армянской церкви обета безбрачия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил посмотреть на его член главе Армянской церкви. Причиной послужило заявление священнослужителя, что глава правительства якобы был подвергнут обрезке.

Об этом премьер Армении написал в своем телеграм-канале. Пашинян заявил, что готов доказать обратное.

"Представитель Ктриджа Нерсисяна сделал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять Ктриджа Нерсисяна и его представителя и доказать обратное", — написал премьер-министр в Telegram.

Также Пашинян снова поднял вопрос о нарушении главой Армянской церкви обета безбрачия. Этот спор ранее стал причиной конфликта между властью и представителями духовенства.

Конфликт Пашиняна и главы Армянской церкви – что известно

Публичный конфликт между Пашиняном и ААЦ продолжается с мая этого года. Премьер-министр утверждает, что в церкви сложилась система наследования имущества и должностей, противоречащая канонам. Кроме того, стороны по-разному видят пути разрешения Нагорно-Карабасского конфликта.

30 мая 2025 года на страницах Пашиняна и его супруги Анны Акопян в Facebook появились несколько постов с резкими словами в адрес представителей ААЦ. Оппозиция подвергла жесткой критике премьера, а ряд общественно-политических деятелей призывал отлучить супругов от церкви. 31 мая политик разместил в соцсети еще несколько постов, посвященных армянским священнослужителям.

Предстоятель Сюникской епархии ААЦ епископ Макар Акопян заявил, что слова Пашиняна, сравнившего армянские церкви с "кладовыми хламами", подрывают основы взаимного уважения между государством и церковью, а также ставят под угрозу духовное равновесие в обществе.

Реакция сети

Россияне быстро подхватили слова премьер-министра. В комментариях начали шутить.

Никол Пашинян – кто он такой

Никол Пашинян – армянский политик, премьер-министр Армении с 2018 года.

Он пришел к власти после "Бархатной революции" 2018 года, которая началась с массовых протестов против коррупции и авторитарного правления. До этого работал журналистом и был лидером оппозиции.

Пашинян известен своей риторикой о демократических реформах и борьбе с коррупцией. Однако его правление сопровождалось серьезными вызовами, в частности, поражением в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе 2020 года, что привело к потере значительных территорий и кризису доверия внутри страны.

Отношения с Россией у Пашиняна сложны и противоречивы. С одной стороны, он регулярно принимает участие во встречах с Путином, посещает парады в Москве и саммиты ОДКБ. С другой стороны, между ними часто возникают конфликты — например, Армения бойкотировала саммит БРИКС из-за несогласия с российской политикой. Пашинян также критикует Россию за недостаточную поддержку в ходе конфликта с Азербайджаном, что создает напряжение в отношениях, несмотря на формальное союзничество.

Его политика часто критикуется как внутренними оппонентами, так и Россией, традиционно имевшей большое влияние в Армении.

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