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Отказ от НАТО, ЕС и территориальные уступки? На какие компромиссы готовы идти украинцы ради мира (опрос)

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
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Автор
На что готовы украинцы ради завершения войны Новость обновлена 25 июня 2025, 19:16
На что готовы украинцы ради завершения войны. Фото Коллаж "Телеграф"

Сокращение численности армии поддерживают менее 7% опрошенных

За прекращение боевых действий большинство украинцев готовы идти на компромиссы, но не любой ценой. В июне 2025 года компания SOCIS опросил граждан о возможных уступках на переговорах, желаемом сценарии развития войны, будущем внешнеполитическом курсе и поддержке членства в ЕС и НАТО.

"Телеграф" публикует результаты его исследования. Его провели с 7 по 14 июня 2025 методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Всего опросили 2000 респондентов от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме временно оккупированных территорий). Ошибка выборки не превышает 2,1%.

На какие уступки готовы украинцы

36,3% респондентов считают, что ради завершения боевых действий Украина может отказаться от вступления в НАТО. 21% допустили отказ от членства в ЕС, а 16,5% — территориальные уступки. 15,1% считают приемлемым предоставление русскому языку официального статуса на отдельных территориях. Лишь 6,9% поддержали сокращение численности армии. В то же время 29,7% заявили, что Украина не должна делать никаких уступок даже ради мира.

Ответ на вопрос, на какие уступки готовы идти украинцы
В списке того, от чего готовы отказаться украинцы, лидирует вступление в НАТО

Сценарий развития ситуации

Больше всего опрошенных — 55,7% — поддерживают идею поиска компромиссного решения с привлечением лидеров других стран.

Согласно динамике последнего года, поддержка компромиссного варианта возросла с марта 2024 года по июнь 2025-го, тогда как доля сторонников боевого пути — уменьшилась.

К какому сценарию развития войны склоняются украинцы, опрос
Поиск компромисса большинство украинцев выбрало для себя как оптимальный вариант

Курс после войны — собственная стратегия или Европа

56,6% респондентов считают, что после войны Украина должна развиваться самостоятельно, опираясь на собственные ресурсы. 36,2% — за европейскую интеграцию. Только 3,1% видят будущее в возобновлении отношений с Россией.

Эти показатели остаются стабильными с февраля 2025 г., хотя постепенно растет поддержка автономного развития.

Ответ украинцев на вопрос о приоритетном пути развития
Большинство опрошенных выбирают самостоятельный путь развития

ЕС и НАТО — как проголосовали бы украинцы

В случае референдума о вступлении в ЕС 68,9% опрошенных проголосовали бы "за", 20,1% — "против", 2,9% не пошли бы на участки, еще 8,2% не определились. Что касается НАТО — 62,5% поддерживают членство, 25,4% против, 2,9% не участвовали бы, 9,4% — не знают.

Согласились бы украинцы на вступление в ЕС или НАТО
Несмотря на готовность отказа от вступления в организации, большинство опрошенных все же голосовали "за"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после завершения военного положения большинство украинцев выступают за проведение выборов, а в случае участия в президентской гонке наибольшую поддержку, по данным опроса, получил бы Валерий Залужный.

Теги:
#Украина #НАТО #ЄС #Опрос #Окончание войны