Ночь, которая запомнится украинцам: 1 июля откроется космическая сокровищница

Любители астрономии получат уникальную возможность наблюдать одно из самых впечатляющих явлений ночного неба.

1 июля 2025 станет особенной датой для всех, кто восхищается красотой космоса. Шаровидное скопление Мессье 22 (M22) достигнет своей самой высокой точки на небе около полуночи по местному времени, создав идеальные условия для наблюдения этого космического чуда.

Об этом сообщает nationalgeographic. "Телеграф" расскажет подробнее, что это такое.

Что такое шарообразное скопление M22?

М22 – это настоящая звездная сокровищница, расположенная в созвездии Стрельца на расстоянии примерно 10 000 световых лет от Земли. Это одно из самых ярких и ближайших шаровых скоплений, доступных для наблюдения с нашей планеты.

Представьте себе огромную область, внутри которой плотно упаковано от 500 000 до миллиона звезд! Диаметр этого космического образования составляет около 50 световых лет. Звезды в M22 – это настоящие старожилы Вселенной, их возраст оценивается в 12-13 миллиардов лет, что делает их почти ровесниками самого космоса.

Почему шаровидные скопления так уникальны?

Шаровидные скопления — это одни из самых древних объектов в нашей Галактике. Они сформировались на заре существования Млечного Пути и сохранились практически неизменными в течение миллиардов лет. M22 относится к так называемому "галу" нашей Галактики — сферической области вокруг галактического диска.

Особенностью M22 является его необычайная плотность. В центре скопления звезды расположены настолько близко друг к другу, что расстояние между ними может составлять лишь несколько световых недель — это в тысячи раз меньше расстояния от Солнца до ближайшей звезды.

Как наблюдать M22?

Невооруженным глазом: Под темным небом, подальше от городского светового загрязнения, M22 выглядит как слабое туманное пятно размером примерно с полнолуние.

Под темным небом, подальше от городского светового загрязнения, M22 выглядит как слабое туманное пятно размером примерно с полнолуние. С биноклем: Даже простой бинокль 7x50 или 10x50 значительно улучшит вид скопления, показав его округлую форму и увеличив яркость.

Даже простой бинокль 7x50 или 10x50 значительно улучшит вид скопления, показав его округлую форму и увеличив яркость. С телескопом: небольшой телескоп с диаметром объектива от 10 см раскроет настоящую красоту M22. Вы увидите тысячи индивидуальных звезд, мерцающих как бриллианты на черном бархате космоса. Центральная часть будет выглядеть особенно плотной и яркой.

Лучшие условия для наблюдения

1 июля M22 достигнет самой высокой точки на небе (зенита) около полуночи по местному времени. Это особенно выгодно для наблюдателей, находящихся к югу от 46° северной широты, поскольку скопление расположено в южной части неба.

Для жителей Украины лучшее время наблюдения — с 23:00 до 2:00 ночи, когда M22 будет выше над горизонтом в направлении юга.

Ранее "Телеграф" писал, что 27 июня в небе можно будет увидеть падающие звезды — звездопад Боотиды. Но, кроме них, есть несколько известных созвездий, которые можно увидеть над Украиной в июне даже невооруженным глазом.