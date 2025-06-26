Кров зливають прямо у Дністер? Село на Львівщині опинилося у центрі екоскандалу (фото, відео)

"Запах не забудете ніколи": кажуть очевидці

Село Розвадів на Львівщині знову в центрі уваги, однак зараз не через гарячі криниці, а екологічну надзвичайну подію. В Дністер, який тече тут, зафіксовано скидання невідомої речовини.

Рибалка, який виявив це факт, розповів "Телеграфу", що виявивши проблему він намагався зв’язатися з Держекоінспекцією (ДЕІ), проте марно. Рідина, яка зливалась у Дністер була червоного кольору і дуже схожа на кров. "Запах там стоїть неперевершений, не забудете ніколи", — каже рибалка, який рибалив в тому місці. Його ім’я "Телеграф" не розкриватиме задля безпеки. Він також надав журналістам відео, які підтверджують — проблемі не один рік. Попередній злив червоної рідини в Дністер зафіксований на відео в 2023 році.

Кадр з відео

Місцеві рибалки також розповіли, що вже викликали різні пов’язані служби, однак заяву не приймали, забір води брався вище за течією. Тож на цей раз довелось викликати поліцію. Оформили заяву, але на цьому все закінчилось. "Після наряду поліції приїхала кримінально-експертна служба, але в них не виявилось тари для забору води. Вони дочекавшись завершення скиду, поїхали", — описує ситуацію рибалка. Він наголошує — поліція в ДЕІ теж не додзвонилась.

Місце, де невідома рідина потрапила в Дністер

Наразі рибалка звернувся до спільноти ГО Всеукраїнське об'єднання "Мисливці. Риболови. Біозахисники". Вони готують звернення до суду — йдеться на офіційній сторінці у Фейсбуці. До самого ж рибалки телефонували з рибнагляду. Працівник заявив, що це начебто ллється з Миколаївських очисних споруд. Однак місцеві розповідають — все не так просто.

"Зі слів місцевих, там є якась бойня, і це саме з неї спускають нечистоти. Вище по течії +-40 м, є ще одна труба, з неї витікає прозора, спінена вода, без запаху, що може бути з очисних споруд", — розповів співрозмовник "Телеграфу". Поліція зафіксувала звернення.

Протокол заяви про злив у Дністер в селі Розвадів Пояснення до заяви про злив у Дністер в селі Розвадів

У поліції "Телеграфу" зазначили, що наразі встановлюють всіх можливих причетних та вирішується питання щодо кваліфікації. На гарячій лінії ДЕІ "Телеграфу" повідомили, що для початку з'ясовування всіх фактів має бути зареєстроване звернення. У Держпродспоживслужбі Львівської області наголосили, що у Розвадові наразі не працює птахофабрика. Якщо є рибалки чи інші громадяни мають підтверджені факти порушень, їм потрібно повідомити про них до Стрийського районного управління служби.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу екологічну небезпеку, яку спричиняють через незнання. Це заселення водойм України сигнальним раком — цей вид інвазивний, дуже агресивний та може переносити хворобу, яка здатна винищити українських раків.