Був спаплюжений вандалами: як виглядає єдиний у світі пам'ятник рому-двірнику на Закарпатті

Монумент символізує "очищення міста"

У самому серці Мукачева, на перехресті старих вулиць, знаходиться незвичайний пам’ятник — ром-двірник з мітлою у руках. Він не схожий на інші монументи політичним або літературним діячам — він простий, але ховає у собі глибоку символіку.

Його було відкрито 3 вересня 2015 року і він неодноразово зазнавав вандалізму. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає пам’ятник рому-двірнику і що відомо про нього.

Автор незвичного постаменту — скульптор Іван Бровді. Його встановлено поблизу місця, де розташоване поселення ромів у Мукачевому — Борок Телепа.

Цей символ повинен оберігати місто від нечисті за задумом автора. За словами скульптора, пам’ятник присвячений "волелюбній, гордій і працьовитій нації" ромів. А людина цієї національності зображена в образі двірника, бо це дуже популярна на той час робота серед мукачівських ромів. Крім того, ця фігура символізує ідею про "очищення міста".

"У нашому місті цигани працюють двірниками, вони прибирають сміття, роблять місто чистим, але цей пам'ятник символізує ще дещо — ми повинні очистити Мукачеве від сміття і тих людей, хто заважає нам жити", — розповідав Іван Бровді.

У 2016 році пам'ятник зазнав вандалізму. Частину тулуба бронзового монумента облили фарбою, а обличчя — невідомою речовиною. Крім цього, був зламаний фрагмент віника. Понад пам'ятник стояв спаплюжений.

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