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Був спаплюжений вандалами: як виглядає єдиний у світі пам'ятник рому-двірнику на Закарпатті

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Пам'ятник рому-двірнику було відкрито у 2015 році Новина оновлена 26 червня 2025, 14:57
Пам'ятник рому-двірнику було відкрито у 2015 році. Фото Колаж Телеграфу

Монумент символізує "очищення міста"

У самому серці Мукачева, на перехресті старих вулиць, знаходиться незвичайний пам’ятник — ром-двірник з мітлою у руках. Він не схожий на інші монументи політичним або літературним діячам — він простий, але ховає у собі глибоку символіку.

Його було відкрито 3 вересня 2015 року і він неодноразово зазнавав вандалізму. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає пам’ятник рому-двірнику і що відомо про нього.

Автор незвичного постаменту — скульптор Іван Бровді. Його встановлено поблизу місця, де розташоване поселення ромів у Мукачевому — Борок Телепа.

Пам'ятник рому-двірнику на Закарпатті

Цей символ повинен оберігати місто від нечисті за задумом автора. За словами скульптора, пам’ятник присвячений "волелюбній, гордій і працьовитій нації" ромів. А людина цієї національності зображена в образі двірника, бо це дуже популярна на той час робота серед мукачівських ромів. Крім того, ця фігура символізує ідею про "очищення міста".

Пам'ятник рому-двірнику на Закарпатті

"У нашому місті цигани працюють двірниками, вони прибирають сміття, роблять місто чистим, але цей пам'ятник символізує ще дещо — ми повинні очистити Мукачеве від сміття і тих людей, хто заважає нам жити", — розповідав Іван Бровді.

У 2016 році пам'ятник зазнав вандалізму. Частину тулуба бронзового монумента облили фарбою, а обличчя — невідомою речовиною. Крім цього, був зламаний фрагмент віника. Понад пам'ятник стояв спаплюжений.

Пам'ятник рому в Мукачевому
Фото: pmg.ua

Раніше "Телеграф" розповідав про проблеми Національного військового кладовища під Києвом. Пам’ять героїв загрузла в скандалах.

Теги:
#Пам'ятник #Роми #Мукачево #Закарпаття