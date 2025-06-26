Укр

Был осквернён вандалами: как выглядит единственный в мире памятник рому-дворнику на Закарпатье

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Памятник рому-дворнику был открыт в 2015 году Новость обновлена 26 июня 2025, 14:57
Памятник рому-дворнику был открыт в 2015 году. Фото Колаж Телеграфу

Монумент символизирует "очистку города"

В самом сердце Мукачево, на перекрестке старых улиц, находится необычный памятник – ром-дворник с метлой в руках. Он не похож на другие монументы политическим или литературным деятелям – он прост, но скрывает в себе глубокую символику.

Он был открыт 3 сентября 2015 года и он неоднократно подвергался вандализму. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит памятник рому-дворнику и что известно о нем.

Автор необычного постамента — скульптор Иван Бровди. Он установлен вблизи места, где расположен поселение ромов в Мукачево — Борок Телепа.

Памятник рому-дворнику на Закарпатье

Этот символ должен оберегать город от нечисти по замыслу автора. По словам скульптора, памятник посвящен "вольнолюбивой, гордой и трудолюбивой нации" ромов. А человек этой национальности изображен в образе дворника, потому что это очень популярная в то время работа среди мукачевских ромов. Кроме того, эта фигура символизирует идею об "очистке города".

Памятник рому-дворнику на Закарпатье

"В нашем городе цыгане работают дворниками, они убирают мусор, делают город чистым, но этот памятник символизирует еще кое-что — мы должны очистить Мукачево от мусора и тех людей, кто мешает нам жить", — рассказывал Иван Бровди.

В 2016 году памятник подвергся вандализму. Часть туловища бронзового монумента облили краской, а лицо — неизвестным веществом. Кроме этого, был сломан фрагмент веника. Более года памятник стоял оскверненный.

Памятник рому в Мукачево.
Фото: pmg.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал о проблемах Национального военного кладбища под Киевом. Память героев погрязла в скандалах.

Теги:
#Памятник #Ромы #Мукачево #Закарпаття