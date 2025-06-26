Был осквернён вандалами: как выглядит единственный в мире памятник рому-дворнику на Закарпатье

Монумент символизирует "очистку города"

В самом сердце Мукачево, на перекрестке старых улиц, находится необычный памятник – ром-дворник с метлой в руках. Он не похож на другие монументы политическим или литературным деятелям – он прост, но скрывает в себе глубокую символику.

Он был открыт 3 сентября 2015 года и он неоднократно подвергался вандализму. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит памятник рому-дворнику и что известно о нем.

Автор необычного постамента — скульптор Иван Бровди. Он установлен вблизи места, где расположен поселение ромов в Мукачево — Борок Телепа.

Этот символ должен оберегать город от нечисти по замыслу автора. По словам скульптора, памятник посвящен "вольнолюбивой, гордой и трудолюбивой нации" ромов. А человек этой национальности изображен в образе дворника, потому что это очень популярная в то время работа среди мукачевских ромов. Кроме того, эта фигура символизирует идею об "очистке города".

"В нашем городе цыгане работают дворниками, они убирают мусор, делают город чистым, но этот памятник символизирует еще кое-что — мы должны очистить Мукачево от мусора и тех людей, кто мешает нам жить", — рассказывал Иван Бровди.

В 2016 году памятник подвергся вандализму. Часть туловища бронзового монумента облили краской, а лицо — неизвестным веществом. Кроме этого, был сломан фрагмент веника. Более года памятник стоял оскверненный.

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