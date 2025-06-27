Сбежал вслед за Януковичем: где сейчас экс-генпрокурор Пшонка, который стал символом коррупции в Украине

Его портрет в образе римского полководца Юлия Цезаря стал мемом в Украине

Виктор Пшонка — бывший генеральный прокурор времен Януковича, который сбежал в 2014 году вместе с экс-президентом. После побега активисты Революции Достоинства зашли в имение Пшонки и были обескуражены роскошью, в которой он жил. Там же был выявлен портрет Пшонки в образе Юлия Цезаря, который стал символом коррупции в Украине.

"Телеграф" расскажет, что известно о Викторе Пшонке, куда он сбежал и где он сейчас.

Виктор Пшонка — что о нем известно

Виктор Пшонка — политик времен правления Виктора Януковича, который был генеральным прокурором Украины с 2010 по 2014 год. В ходе расследования против него вскрылось, что Пшонка уже много лет, как гражданин России.

Известно, что родился экс-генпрокурор 6 февраля 1954 года в селе Сергеевка Донецкой области, сейчас ему 71 год. После школы и службы в советской армии Пшонка в 1975 году поступил в Харьковский юридический институт. А уже в 1980 году начал работать следователем в прокуратуре Краматорска. C этого и началась его карьера в правоохранительных органах, которая привела его к должности генерального прокурора.

В 2014 году Виктор Пшонка, как и Янукович, и другие "деятели", сбежал из Украины в Россию. Ему это удалось через Донецкий аэропорт, в котором случилась потасовка с пограничниками. Вскоре после побега Пшонку, Януковича и экс-главу МВД Виталия Захарченко видели вместе в одном из московских ресторанов.

В том же 2014 году против экс-генпрокурора были открыты уголовные дела за растрату бюджетных средств и причастнойсть к убийства украинцев на Евромайдане. Также против него и его сына ввел санкции Евросоюз, которые Пшонка пытался снять через суды.

В сети также есть информация о личной жизни бывшего силовика. Якобы он развелся со своей женой Ольгой после десятков лет брака и уже в России нашел себе новую пассию — московскую светскую львицу Марию Лоренцо.

Ходили слухи, что Пшонка встретил Марию Лоренцо на одной из московских вечеринок. Она с первого взгляда поразила седовласого экс-прокурора, так как была в костюме сотрудницы полиции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певица Слава Каминская показала фото с Януковичем на Канарах. Как на снимке выглядит беглый президент.