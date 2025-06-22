Міністерство з повернення міністрів? Українці клепають меми про втікача Чернишова

Жартували не тільки про нього

Олексій Чернишов, який є міністром національної єдності України уже понад тиждень не повертається із закордонного відрядження, яке почав із поїздки до Чехії. Його виїзд співпав із новою активізацією антикорупційного розслідування, в якому він фігурує.

Українці з приводу цього створили меми та приколи. "Телеграф" зібрав найцікавіше.

Дотепне у цій ситуації є те, що міністр, який відповідає за повернення українців, сам нібито перебуває за кордоном. Талановиті українці вже встигли зробити з цього жарт і запропонували створити "міністерство з повернення міністрів".

Жартували люди й з іншого. На скрін однієї з новини поставили фотографію веселого дідуся.

Варто зазначити, що джерела ZN.UA повідомляють, що близький до ОПУ бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч, який 20 червня виїхав з України, планує провести зустріч із Чернишовим.

"Він спробує переконати Чернишова повернутися в Україну в озвучені президентом Володимиром Зеленським строки. Адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента, і з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював", – пише видання.

За даними ZN.UA, не виключено, що аргументом для повернення віцепрем’єра в Україну буде чергова обіцянка того, що справа, яка є проти Чернишова у НАБУ, буде за схемою Олега Татарова передана в інший, більш контрольований Банковою, правоохоронний орган. Тим самим Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалася у зв’язку із розслідуванням НАБУ.

Раніше "Телеграф" писав, що українці продовжують жартувати про російські обстріли.