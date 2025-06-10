З’явився новий підозрюваний у вбивстві зрадника Киви: хто він і як пов’язаний з Україною

Фігурант не захотів повертати Киві 30 млн рублів

В Росії вперше за майже два роки "наблизились" до розкриття вбивства скандального українського екснардепа Іллі Киви. Слідчі нібито затримали підозрюваного, який має зв'язок з Україною.

Однак в Росії вважають, що вбивство мало не тільки політичний, а й фінансовий мотив. Про це пишуть росЗМІ.

За даними слідства, Араїк Амірханян не захотів повертати Киви 30 млн рублів, тому почав співпрацювати зі Службою безпеки України. Він нібито надав їм інформацію про місцезнаходження ексдепутата, де потім його розстріляли.

Ілля Кива

Що відомо про Амірханяна

Араїк Амірханян — український бізнесмен, колишній громадянин України та громадянин Вірменії. Навчався у медичному коледжі у Харкові, але побудував чималий бізнес. У 2013 році український Forbes називав його одним з найбільших підрядників Укравтодору. Амірханян власник великої мережі будівельних компаній. Його підприємницька діяльність в Україні пов'язана з кількома гучними скандалами.

Араїк Амірханян

Скандали з Амірханяном:

у 2017 році Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у 37,75 млн грн за тендерні змови компаній, які належали Араїку, зокрема Дорлідер, Південьдортех та Дорсервіс. На три роки їх внесли до "чорного списку" підприємств, яким заборонено брати участь у торгах. А ще через два роки Дорлідер та Полтавабудцентр оштрафували майже на 16 млн грн.

за тендерні змови компаній, які належали Араїку, зокрема Дорлідер, Південьдортех та Дорсервіс. На три роки їх внесли до "чорного списку" підприємств, яким заборонено брати участь у торгах. А ще через два роки Дорлідер та Полтавабудцентр навесні у 2019 році Амірханян з сімома чоловіками увірвався до кабінету тодішнього голови підрозділу одеського Укравтодору Олега Вариводи. Він вимагав виплатити йому 100 млн грн за незакінчені роботи з будівництва частини траси М-15 Одеса-Рені. Тоді спецпідрозділ затримав бізнесмена, згодом йому оголосили підозру. Проте Амірханян не сів за ґрати , адже суд відпустив його під особисте зобов'язання.

тодішнього голови підрозділу одеського Укравтодору Олега Вариводи. Він вимагав виплатити йому 100 млн грн за незакінчені роботи з будівництва частини траси М-15 Одеса-Рені. Тоді спецпідрозділ затримав бізнесмена, згодом йому оголосили підозру. Проте , адже суд відпустив його під особисте зобов'язання. влітку у 2019 року Амірханян увірвався до приміщення Антимонопольного комітету , коли той розглядав справу про змову компаній Дорлідер та Полтавабудцентр (які пов'язують з Амірханяном) на 17 тендерів та ухвалив рішення про штраф у 15,6 млн грн. Його затримали СБУ, а АМКУ висунув йому звинувачення організації "механізму незаконного переправлення" людей з України до Росії через Крим, а також незаконне заволодіння майном українських підприємств на суму майже 20 млн грн.

, коли той розглядав справу про змову компаній Дорлідер та Полтавабудцентр (які пов'язують з Амірханяном) на 17 тендерів та ухвалив рішення про штраф у 15,6 млн грн. Його затримали СБУ, а АМКУ висунув йому а також незаконне заволодіння майном українських підприємств на суму майже 20 млн грн. у червні 2019 Амірханяна затримали за підозрою у фінансуванні підготовки повалення конституційного ладу. Однак у липні 2019 року його випустили під заставу.

за підозрою у фінансуванні підготовки повалення конституційного ладу. Однак у липні 2019 року його випустили під заставу. у 2020 році Амірханян чотири рази намагався "взяти штурмом" Укравтодор у Києві. Його та ще двох озброєних чоловіків зупинила державна охорона.

у Києві. Його та ще двох озброєних чоловіків зупинила державна охорона. у жовтні 2020 року СБУ оголосила Амірханяна в розшук, місцем зникнення зазначили Париж.

у лютому 2021 року СБУ повідомила Амірханяну про підозру у справі про привласнення 500 млн грн бюджетних коштів.

у квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський позбавив Амірханяна українського громадянства, пояснивши це наявністю в нього вірменського паспорта.

Про вбивство Киви

6 грудня 2023 року у підмосковному селі Супонево Одинцовського району знайшли мертвим Іллю Киву — колишнього народного депутата України. Він підтримав окупантів та з часу повномасштабного вторгнення переховувався на території РФ. Тоді у правоохоронних органах казали, що ліквідація Киви — це спецоперація СБУ. Його застрелили зі стрілецької зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії ліквідували майора, який допомагав бомбардувати Маріуполь.