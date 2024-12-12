"То хто помер у Підволочиську?": на Тернопільщині встановили ялинку, схожу на жалобний вінок (фото)

Місцеві жителі назвали людину, яка прикрашала святкове дерево, "хворою"

В одному з населених пунктів Тернопільської області місцева влада встановила незвичайну ялинку.

У Підволочиську замінили ялинку, проте нове різдвяне дерево багатьом нагадало жалобний вінок. Фото оновленої ялинки розлетілися соцмережами, а інтернет-користувачі не залишилися байдужими – вінок у концепції ялинкового декору побачили всі.

Не втримався і депутат ОТГ Петро Федорович. Він опублікував епічний кадр у Facebook із коментарем: "То хто вмер у Підволочиську? Для кого цей вінок? Я вже не витримав, хоч мовчав до останнього. Шо ви там курите? Я в шоці".

Петро Федорович також повідомив кореспонденту "Телеграфа", що через нову хвилю обурення, пишний жовтий бант зі стрічками, який і викликав асоціації з жалобним вінком, з ялинки зняли.

Нагадаємо, раніше ми показали незвичайні ялинки, які з’явилися у Києві та Дніпрі. Креативні автори створили їх із порожніх пляшок, щоб убезпечити від пошкодження через морози.