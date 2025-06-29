Так усміхаються українці: фото Малюка та Буданова стало мемом

Фото генералів стало популярним у мережі

Після початку російського вторгнення в інтернеті образ типового українця став схожим на суворого, пошарпаного життям чоловіка, обличчя якого ніколи не стосувалося посмішки. І наочною ілюстрацією стали начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов і голова Служби безпеки Василь Малюк.

Так користувач соцмережі X Ілона Хаск поділилася скріншотом, на якому обидва генерали стоять поруч один з одним. Кадр було взято із відео церемонії нагородження бійця Третьої штурмової бригади Олександра Іванцова званням Героя України.

Оскільки ні Буданов, ні Малюк особливою емоційністю на публіці не відрізняються, то не дивно, що й цього разу кадр вийшов еталоном суворості та брутальності.

Кирило Буданов та Василь Малюк

Інші користувачі мережі знімок оцінили та відзначили, що саме так сміються справжні українці.

Реакція на знімок

Варто зазначити, що спільне фото начальника української розвідки та голови СБУ не вперше стає популярним у мережі. Наприклад, їхній перший знімок від 2023 року в мережі назвали еталонним прикладом того, як фотографуються всі чоловіки. Варто зазначити, що на той час ходили чутки про конфлікт між ГУР та СБУ, а тому напружену атмосферу можна пояснити.

Буданов та Малюк

Як відомо, Буданов і Малюк є дуже популярними персонами в Україні, а їх образ використовується навіть у маркетингу. Наприклад, в Одесі на ринку знаходили сорти черешні, названі на їхню честь.