Так улыбаются украинцы: фото Малюка и Буданова стало мемом

Фото генералов стало популярным в сети

После начала российского вторжения в интернете образ типичного украинца стал похожим на сурового, потрепанного жизнью мужчину, чьего лица никогда не касалась улыбка. И наглядной тому иллюстрацией стали начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и глава Службы безопасности Василий Малюк.

Так пользователь соцсети X Ілона Хаск поделилась скриншотом, на котором оба генерала стоят рядом друг с другом. Кадр был взят из видео церемонии награждения бойца Третьей штурмовой бригады Александра Иванцова званием Героя Украины.

Поскольку ни Буданов, ни Малюк особой эмоциональностью на публике не отличаются, то неудивительно, что и в этот раз кадр получился эталоном суровости и брутальности.

Кирилл Буданов и Василий Малюк

Другие пользователи сети снимок оценили и отметили, что именно так смеются настоящие украинцы.

Реакция на снимок

Стоит отметить, что совместное фото начальника украинской разведки и главы СБУ не в первый раз становится популярным в сети. Например, их первый снимок от 2023 года в сети назвали эталонным примером того, как фотографируются все мужчины. Стоит отметить, что в те времена ходили слухи о конфликте между ГУР и СБУ, а потому напряженную атмосферу можно объяснить.

Буданов и Малюк

Как известно Буданов и Малюк являются очень популярными персонами в Украине, а их образ используется даже в маркетинге. Например, в Одессе на рынке находили сорта черешни, названные в их честь.