Вчора — Герой війни, сьогодні — ТЦКшник: військовий потужно звернувся до українців в мережі

Військовий був змушений перейти до лав ТЦК через стан здоров’я

Український військовослужбовець Сергій Коломієць після переведення до ТЦК зіткнувся із різкою зміною думки про себе від інших українців. За його словами, він пройшов багато гарячих точок та більше не зміг продовжувати службу за станом здоров’я.

Совою історією він поділився у Facebook. Телеграф наводить його слова повністю.

"Що ж… Тепер я служу в тій самій структурі, яку так ненавидить купа моїх "співвітчизників". Перевівся за станом здоров'я. Висновки ВЛК — в наявності! Здоров'я — не в наявності!

За час своєї служби я приймав участь в Операції Об'єднаних Сил (Луганщина) та у бойових діях під час Повномасштабного Вторгнення (Харківщина, Луганщина, Донеччина).

Золоте, Липці, Харків, Дергачі, Кутузівка, Момотове, Веселе, Тернова, Байрак, Українка, Куп'янськ, Петропавлівка, Піщане, М'ясожарівка, Стельмахівка… Ще купа єб**єй нашої неосяжної Батьківщини!

Старший солдат, молодший сержант, сержант, старший сержант, головний сержант.

Гранатометник, командир відділення/командир БТР, головний сержант штурмової роти…

Контузії… Потім тяжке бойове травмування… реабілітація майже пів року. Потім керівник курсів з бойової підготовки штурмового батальйону…

Переведений в 633 ОЗКБ…командир зенітного кулеметного взводу… Потім реанімація, діабет 1-го типу (інсулінозалежний) та відшарування сітківки лівого ока… реабілітація.

Потім, ще більше року, все ще командир зенітного кулеметного взводу… 92-га Окрема Штурмова Бригада імені кошового отамана Івана Сірка (2-й штурмовий батальйон)

Потім 633-й окремий зенітний кулеметний батальйон.

"За Військову Службу Україні",

"Сталевий Хрест"

"Військова Доблесть "

"Сталеве Небо"

"Незламним Героям російсько-української війни"

"Учасник АТО"

"Ветеран війни"

Як в 22-му казали?

От, "ХАЙ В ТЦК СЛУЖАТЬ ОБМЕЖЕНІ, З ФРОНТУ"? Так от він, я — обмежений, з фронту! Не влаштовую?))

Одразу хочу вас запевнити — я не маю наміру перевдягатись в рожевий однострій! У мене є мій однострій, і не "свідкам перевдягання ТЦКшників" вирішувати — вдягати мені його, чи якийсь інший! Я буду носити СВІЙ ОДНОСТРІЙ (ФОРМУ)! Ту ФОРМУ, в якій я ВОЮВАВ!! Бився за цю Країну, свою Сім'ю, своїх близьких!

І, якщо цю форму з мене не зняли сєп@ри чи к@ц@пня, то і ви, "свідки рожевої форми ТЦК" з мене її не знімете! Хіба з кров'ю та м'ясом…Думаю, з вашими кров'ю та м'ясом, перш за все! Спробуйте!

Вдягнете аналогічний однострій, повоюєте, виживете — тоді, можливо, поспілкуємось!

І так — мені до одного місця думка про мене тих, хто не воював (чоловіків, в першу чергу!). Без образ! Я вас тепер не влаштовую, як "герой війни"? НАХ*Й З ДРУЗІВ! Просто НАХ*Й! Завершуємо будь-яку комунікацію!

Єдині, чия думка мене цікавить (окрім моєї сім'ї, звісно), це ті, хто був зі мною на війні всі ці роки — мої командири, мої підлеглі, мої Побратими та Посестри!

Все те, що ми з ними пройшли разом — це важливо, це — на все життя! Спільні перемоги, поразки, загиблі друзі…

Всім іншим повторюю — якщо для вас вчора я був "герой війни", а тепер "я ТЦКшник, каторий хуже бурятав" — пішли нах*й з "друзів"!

Як повідомлялося раніше, у Сухопутних військах повідомили, що створили своєрідний підручник із правил поведінки для співробітників ТЦК.