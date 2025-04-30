"Втрачаємо людей через це": Чмут вказав на головну проблему в командуванні військами в Україні

Керівник Фонду "Повернись живим" назвав основну проблему в армії

У командуванні військами на фронті є кілька проблем. Однією з найбільших є неузгодженість дій різних підрозділів на одних і тих самих ділянках фронту.

Про це заявив директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв’ю LIGA.net.

Експерт наголосив, що хаос в управлінні військами призводить до неефективного використання ресурсів та безглуздих втрат особового складу.

"Одна з найбільших проблем минулого року — це хаос в управлінні військами, який полягає в тому, що на одній ділянці фронту, наприклад, у 20 км, може перебувати 30 різних підрозділів різних військових частин з різних відомств і установ, які абсолютно не воюють в єдиному задумі", — пояснив Чмут.

За словами директора Фонду, підрозділи часто "несинхронізовані між собою, дублюють один одного, неефективно витрачають ресурс і безтолково втрачають людей".

Чмут також навів приклад проблем з приданими підрозділами: "Є приклади, де одній бригаді, механізованій, наприклад, може бути придано 20 різних організмів — окремих рот, окремих батальйонів, окремих батарей без якихось гармат, додаткових підрозділів, груп ССО, ГУРа і так далі. Командир бригади не може ними всіма керувати".

Він пояснив, що командир підрозділу ефективно може керувати приблизно 10 підлеглими структурами. Однак на рівні бригади часто з'являється не 10, а 40 різних підрозділів, і "керувати цим ефективно неможливо".

Чмут підкреслив, що найбільша проблема — це не спроможності противника, а внутрішні питання організації: "Це наша внутрішня проблема, яку ми маємо вирішити і яка стратегічно змінить ситуацію на фронті. Вона не вимагає Штатів, вона не вимагає Європи, вона вимагає якихось мізків, політичної волі і бажання всередині сил оборони навести структурний порядок".

Також "Телеграф" писав про основні проблеми з підготовкою військових в Україні. Керівник фонду "Повернись живим" вказав на три неочевидні проблеми.