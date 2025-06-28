Провідника з "рейв-вагону" звільнили? УЗ прокоментувала вечірку з танцями у поїзді

Ролик з провідником завірусився у мережі

"Укрзалізниця" відреагувала на курйозне відео з одного з поїздів, де відбулася запальна вечірка і провідник був її активним учасником. У компанії вже розповіли, що чекає чоловіка.

Як зазначив голова УЗ Олександр Перцовський, долею провідника з "рейв-вагону" переймалось чимало людей. Адже поведінка працівника відрізнялась від стандартної.

"Провідник живий-здоровий і зовсім не звільнений. Є, звичайно, за що спитати в частині дотримання залізничних правил…. Але не сумуйте — все з ним буде добре, він уже готується до нових подорожей, отже і у вас буде шанс потрапити до нього на рейс", — йдеться у повідомленні.

До того ж Перцовський жартома написав, що тепер в "Укрзалізниці" подумують провести танцювальний конкурс, щоб знайти нові таланти. До того ж УЗ відмовилась розголошувати ім'я запального провідника, "щоб Ballet Boyz або Netherlands Dance Theater не переманили — в нас дефіцит провідників улітку, тож мусимо втримати".

В коментарях користувачі зазначили, що дотримуватись правил в поїзді слід, але провідник явно проявив гарну клієнтоорієнтованість.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці масово скаржаться на неможливість купити квитки на поїзди з початком літнього сезону. В мережі поділилися "лайфхаком", як обійти систему та "вполювати" квитки. Часто на це є лише 15-20 хвилин.