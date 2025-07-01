Пожежу зафіксували навіть супутники. Ракети у Криму уразили жирну ціль окупантів (фото, відео)

Зафіксовано масштабні удари по російських позиціях

Вибухи у Криму в ніч з 30 червня на 1 липня не минули безслідно. У селі Курортному на Керченському півострові минулої ночі спалахнула потужна пожежа.

Її зафіксували навіть супутники NASA. За попередніми даними, під удар могли потрапити російські зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, а також радіолокаційні станції. Про це повідомила моніторингова група "Кримський вітер".

Інцидент зафіксовано Південному селі Курортного Ленінського району, що розташоване на березі Азовського моря. У цьому районі раніше фіксували позиції зенітно-ракетних комплексів С-300/С-400 з пусковими установками та радіолокаційними станціями підсвічування цілі типу 30Н6Е або 92Н6Е.

Де розташоване Курортне у Криму

На території також розташована рідкісна радіолокаційна станція "Каста-2Е2". Уночі місцеві жителі Керчі повідомляли про вибухи.

Нагадаємо, що ввечері 30 червня та вночі 1 липня під атаки потрапили не лише окупований Крим, а й Луганськ, Донецьк та Ясинувата. Окупанти в паніці почали поширювати інформацію про використання німецьких ракет Taurus проти об’єктів на тимчасово захопленій території. Канал "Кримський вітер" оприлюднив кадри прольоту ракет у напрямку півострова.

Радіоролокаційна станція С-300 та С-400

С-300 та С-400 в Курортному, Крим

Де розташовані С-300 та С-400 та радіолокаційна станція в Криму

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що десятки дронів атакували Луганськ. Вибухи, пожежі, вражено логістику ворога.