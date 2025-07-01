Останемся без урожая? Новая опасность застала украинские поля

Украинцы публикуют видео, на которых видно, как поля буквально "кишат" насекомыми

В Украине зафиксировали массовое нашествие саранчи. Особо критическая ситуация сложилась в Винницкой, Херсонской, Запорожской и Одесской областях.

"Телеграф" собрал актуальную информацию по регионам.

В селе Мирнополье в Винницкой области местный фермер Сергей Бодя снял миллионы саранчи, двигающиеся с поля на поле. Отмечается, что вредители уже добрались до посевов подсолнечника. Хотя значительный ущерб не зафиксирован, аграрии всерьез обеспокоены.

"Обработка усложнена – растения высокие, специальной техники нет, препараты дорогие, а днем еще и летают пчелы", – пишут местные паблики.

Ситуацию усугубляет нехватка ресурсов для борьбы с фитофагами. Фермеры объединяются, чтобы спасти урожай и предупреждают о реальном риске его потери.

Между тем Госпродслужба сообщила, что в Херсонской области, в пределах Борозенского общества, зафиксировано массовое размножение саранчи, в частности итальянского пруса (Calliptamus italicus). Причиной стала жаркая и засушливая погода, создавшая идеальные условия для распространения вредителя.

Сигналы о нашествии саранчи поступают и с юга Запорожской области.

В Арцизском районе Одесской области местные жители публикуют шокирующие кадры, где видно, как массово насекомые покрывают всю растительность.

Саранча в Одесской области

Отметим, что саранчу лучше всего искать утром и вечером, она прячется на заброшенных полях, пастбищах и обочинах. Для борьбы применяют пестициды. Вредители опасны тем, что в больших количествах уничтожают урожаи, оставляя регионы без продовольствия.

К слову, ранее "Телеграф" предупреждал, что после уничтожившего часть урожая града сразу 4 области Украины могут пострадать от нашествия саранчи. Обследовать поля советуют в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях, ведь насекомые повредили посевы подсолнечника.