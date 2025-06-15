Поки Росія наступає: що відбувається на другій лінії оборони Дніпропетровщини (фото)

Аналітики за погодженням військових показали фото

Фортифікаційні споруди на адміністративній межі Дніпропетровської та Донецької областей, біля яких точаться бої існують. OSINT-проєкт DeepState підтверджує їх наявність.

Про це аналітики повідомили на своїй сторінці у Телеграм. Вони особисто відвідали місця, де вони є.

"В мережі останнім часом проходить багато дискусій та обговорень щодо підготовки оборони на Дніпропетровщині, до якої впритул підібрався ворог. Меншість наважується казати, що ІФС присутні, але більшість все ж продовжує нарікати на погану підготовку, яку звикли всі бачити… В розмовах з бійцями ми бачили і знали, що ІФС на адмінмежі готується, доволі якісно, але не знали масштабів. Ми обрали найбільш надійний спосіб — поїхати і переконатися в наявності особисто. Тож чи будуються ІФС на адмінмежі Дніпропетровської та Донецької областей? Так", — повідомляється в телеграм-каналі проєкту.

Фортифікаційні споруди

DeepState також опублікував, що за їх даними, погоджені фотографії фортифікаційних споруд на другій з трьох ліній оборони – як завершених, так і тих, спорудження яких ще триває. Частина споруд підземні.

За їх даними, в процес для консультацій та передачі досвіду залучаються також західні партнери, які в процесі самі переймають певний бойовий досвід і консультуються з приводу вибудови оборони.

"Після критичних проблем з ІФС на Харківщині, про які ми ж і почали говорити та публікувати, суспільство бурхливо зреагувало на таку безвідповідальність. В мережі стали все більше обговорювати проблеми побудови оборони і цілком справедливо часто лунали питання і заклики щодо підготовки ІФС на Дніпропетровщині з підходом до неї противника. І як показує практика — спрацювало", — відзначили в проєкті.

У повідомленні також йдеться, що ефективність продемонстрували, в першу чергу, інженерні загородження, які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень. До речі, це можна було вже побачити при активних спробах росіян залетіти в район адмінмежі.

Аналітики пишуть, що велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень, де поєднуються різні види перешкод: протитанкові рови, бетонні тетраедри, єгоза, МЗП, мінні загородження тощо.

"Вони поєднуються також з вибудовою позицій різного типу, і єдине, що можемо тут сказати — нарешті будуються вони під землею. Інженери та відповідальні люди за вибудову знають про проблеми з FPV-дронами, тож це все враховується в процесі проведення робіт. ІФС будується у вигляді ешелонованої оборони, яка має на меті затримати та виснажити ворога, завдаючи йому максимальних втрат. І це ледь не єдина тактика боротьби з російською армією, яка покладається в основному на "безкінечний" тиск піхотою", — йдеться у повідомленні.

Проєкт відзначає, що за кожен рівень вибудови оборони відповідають різні люди. Безпосередньо на лінії бойового зіткнення цим займаються бойові бригади, але необхідно наголосити, що їм для цього також потрібні ресурси. Друга лінія перебуває в руках військових інженерів, які будують все коштом ресурсів ОВА та держави в цілому. Третя лінія є найбільш серйозною і перебуває під спеціальною відповідальністю, де роботами також займаються військові фахівці з визначеними ресурсами.

"Більшість процесів залежить від конкретних осіб, які несуть відповідальність за свій етап роботи, чи виділяються ресурси і наскільки якісно та ефективно проводиться перевірка та прийняття робіт. А найголовніше тут — притягати до відповідальності всіх, хто нехтує своїми обов'язками", — пишуть аналітики.

Аналітики кажуть, що наявність інженерно-фортифікаційних споруд важлива і дуже необхідна, але вони не є панацеєю від ворога, щоб його зупинити. В першу чергу ІФС необхідне, щоб ускладнити просування і скористатися можливістю, щоб наносити противнику як можна більше шкоди. Присутні інші аспекти, які впливають на процес бойових дій:

авіація і величезна кількість КАБів, якими росіяни рівняють все з землею.

велика кількість FPV-дронів у ворога, якими він руйнує абсолютно все, що стає на шляху: позиції, логістику, процес ротацій, роботу наших екіпажів тощо. Оптоволокно стало додатковою перешкодою, яке приносить багато біди і, на жаль, ми поки критично відстаємо у кількості застосування на ЛБЗ цього виду FPV, що дається взнаки.

"безкінечна" кількість піхоти, яка є найбільшою проблемою на лінії бойового зіткнення. Армія, яка не закінчується і постійно здійснює тиск малими групами на позиції наших бійців, дає змогу просуватися ворогу..

Згідно з мапами DeepState, російські окупанти в результаті просувань в Донецькій області наблизились до адміністративної межі Дніпропетровської області і в районі сіл Зелений Кут (біля адмінкордону з Запорізькою областю) та Котлярівка (на північний схід) перебувають від неї на відстані близько 1 км, а "сіра зона" місцями впритул наблизилася до адмінкордону.

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