Росіяни наблизились до Дніпропетровської області. Окуповано три населених пункти (карта)

Ще біля трьох зафіксовано просування

На кількох напрямках фронту зафіксовано просування росіян. Вони також окупували три населених пункти у Донецькій області, наблизившись до кордону Дніпропетровщини.

Про це повідомляє аналітичний портал DeepState. Зазначається, що Генштаб України наразі не підтверджував просування та окупацію нових територій.

Однак портал вже опублікував оновлену мапу, де три населених пункти у Волноваському районі Донецької області Новосілка, Запоріжжя та Одрадне окуповані. Окрім цього, зафіксовано просування росіян біля Ялти, у Веселому та Степовому.

Росіяни просунулись біля Степового

Росіяни окупували Запоріжжя

Росіяни окупували Одрадне та просунулись біля Веселого

Росіяни окупували Новосілку

За даними Генштабу, за 27 червня станом на 16:00 сталось 69 бойовий зіткнень. Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському та Торецькому напрямках.

"На Покровському напрямку ворог двадцять три рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки. Одне боєзіткнення продовжується дотепер", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Генштаб ще не коментував інформацію про просування росіян на фронті та окупацію населених пунктів.

Нагадаємо, у мережі показали фото фортифікаційні споруди на адміністративній межі Дніпропетровської та Донецької областей, біля яких точаться бої.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки років знадобиться росіянам на захоплення всієї України.