"Ряса і кадило не рятує". Малюк розповів, скільки священників УПЦ МП отримали підозру за держзраду

Боротьба з "агентами в рясах" продовжується

Служба безпеки України (СБУ) від початку повномасштабного вторгнення Росії відкрила понад 170 кримінальних проваджень щодо священників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Більшість з них за статтею "Державна зрада".

Про це Голова СБУ Василь Малюк заявив на зустрічі з журналістами, де був присутній "Телеграф". Зазначається, що наразі оголошено понад 3 470 підозр, а 1048 осіб засуджено за держзраду.

При цьому в СБУ окремо виділяють напрямок роботи з так званими "агентами в рясах". Злочини священників кваліфікуються відповідно до законодавства, не залежно від того йдеться про національну безпеку чи інші порушення. Служба безпеки поважає свободу віросповідання за Конституцією, але це не стосується роботи на Кремль.

Василь Малюк

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"Якщо вони підтримують агресора, то, звичайно, ми документуємо таких осіб. Наявність ряси та кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає", — наголосив Малюк.

Він розповів, що наразі розпочато 174 кримінальних проваджень стосовно священників УПЦ МП. Повідомлено про підозру 122 клірикам УПЦ та винесено 31 обвинувальний вирок.

Нагадаємо, що під час цієї зустрічі Малюк також розповів деталі замаху на президента України Володимира Зеленського у Польщі.

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