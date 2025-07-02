Зеленський позбавив громадянства митрополита Онуфрія: що відомо

Раніше українці публікували петицію з проханням позбавити митрополита громадянства, однак тоді вона не набрала потрібної кількості підписів

Президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України митрополита УПЦ (МП) Онуфрія (Ореста Березовського).

Відповідний указ вже підписаний президентом. Рішення було ухвалено на підставі матеріалів Служби безпеки України.

За даними СБУ, ще у 2002 році Березовський добровільно отримав громадянство Російської Федерації, але не повідомив про це українські державні органи. Водночас він продовжував користуватись статусом громадянина України.

Також Служба встановила, що Онуфрій підтримує постійний зв’язок із московською патріархією і свідомо протидіяв здобуттю канонічної незалежності української церкви. У відомстві підкреслюють: попри повномасштабну агресію РФ, він фактично залишається прибічником політики російської православної церкви та її очільника патріарха Кирила (Гундяєва), який відкрито підтримав війну проти України.

СБУ заявила, що продовжує вживати заходів для захисту державного суверенітету й безпеки від будь-яких форм російського впливу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у 2023 році після повернення державі ключових храмів Києво-Печерської лаври президент Володимир Зеленський підписав указ про призупинення громадянства кількох священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату.