Онуфрій бігатиме по судах: Фесенко про позбавлення глави УПЦ українського громадянства

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" політолог пояснив, які ризики є для УПЦ МП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського). Це рішення може кардинально вплинути на майбутнє УПЦ МП в Україні.

Політолог Володимир Фесенко в коментарі "Телеграфу" відповів, що це означає. Він також зазначив, що прецеденти позбавлення українського громадянства вже були.

"Нагадаю, що нас вже позбавляли українського громадянства людей з подвійним і потрійним громадянством ще в 2022 році. Рабінович, якщо я не помиляюсь, і ще ціла група людей", — сказав експерт.

За словами Фесенка, хоча існує певна правова колізія, її тлумачення в умовах війни є ключовим чинником. Остаточну оцінку має дати Конституційний суд, коли він запрацює і якщо будуть відповідні звернення.

Чи має митрополит Онуфрій російське громадянство, розповів "Телеграфу" речник УПЦ, митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Олег Вечеря) в матеріалі "В Онуфрія є російський паспорт? В УПЦ прокоментували припинення громадянства митрополита".

Ризики для УПЦ МП

Політолог підкреслив, що позбавлення Онуфрія українського громадянства створює серйозні проблеми для УПЦ МП. За його словами, у Онуфрія можуть виникнути проблеми всередині країни.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський)

"Він може, безумовно, як звичайна людина жити, але йому треба узаконити свій статус в зв'язку з новими обставинами. Але головна проблема в тому, що це посилює ризики для УПЦ МП", — сказав він.

Головна проблема, на думку експерта, полягає в тому, що це посилює ризики для УПЦ МП у контексті прийнятого закону про заборону організацій, пов'язаних з державою-агресором.

"Не знаю, наскільки зараз готова ця церква до таких кардинальних змін, або ризики, як мінімум, при зупиненні діяльності цієї структури, стають ще більшими. Між іншим, з Онуфрієм це пов'язано з ситуацією в Чернівецькій області, звідки він родом, там найбільш сильно це проявляється. І точково у Києво-Печерській Лаврі, в Почаєві — можуть бути конфліктні ситуації. Тому зараз, мені здається, протистояння і конфлікт з УПЦ МП лише посилюються внаслідок цього рішення", — вважає Фесенко.

Онуфрій може піти до суду

За словами політолога, це рішення можуть оскаржувати в судах. Він каже, що це традиційна ситуація. Фесенко додав, що навіть Віктор Медведчук, знаходячись у Росії може це зробити.

Митрополит Онуфрій має багато друзів, в тому числі і в юридичній спільноті, тому він точно це буде робити, вважає політолог. На думку Фесенка, спочатку це будуть українські суди, а потім оскарження в Європейському суді з Прав Людини.

Відповідаючи на питання журналіста про такі шанси, Фесенко сказав, що вони є, але все залежить від того, як далі буде розвиватися ситуація.

"Головну проблему я бачу саме в тому, що позбавлення Онуфрія українського громадянства створює ще більш суперечливу і конфліктну ситуацію для УПЦ МП. Їм треба зараз або міняти очільника, або фактично, для них виникає прямий ризик заборони.

Митрополит Онуфрій — хто він такий

Орест Володимирович Березовський народився 5 листопада 1944 року в селі Коритне Вижницького району Чернівецької області в родині священника.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський)

Протягом 1962-1964 років навчався в Чернівецькому технічному училищі, потім працював у будівельних організаціях Чернівців.

У 1966 році вступив на загальнотехнічний факультет Чернівецького університету.

1969 року після третього курсу університету був зарахований на другий курс Московської духовної семінарії, яку закінчив у 1972 році.

У 1984 році був призначений настоятелем Спасо-Преображенського храму Афонського представництва в селі Лукино (станція "Передєлкіно" Московської області).

В червні 1985 року став благочинним Московської Троїце-Сергієвої Лаври.

На Різдво 1986 року Онуфрія возвели у сан архімандрита, а 1988 року він отримав ступінь кандидата богослов'я.

1988 року Онуфрій повернувся до України та став намісником Свято-Успенської Почаївської Лаври, де прослужив до листопада 1990 року.

Собор єпископів Української православної церкви (УПЦ МП) 13 серпня 2014 року у Києві обрав Онуфрія новим митрополитом Київським і всієї України після смерті митрополита Володимира.

Онуфрій був Митрополитом Чернівецьким і Буковинським та місцеблюстителем УПЦ (МП). Владику Онуфрія називали поміркованим, але орієнтованим на Москву.

Раніше "Телеграф" писав, що у харківському храмі знайшли ворожу літературу.