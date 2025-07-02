Кто внес 120 миллионов залога за Чернышова: в СМИ назвали имена

Министр вышел на свободу под залог в 120 миллионов

Залог на освобождение из-под стражи министра национального единства Алексея Чернышова вносили тремя частями. Как известно, его подозревают в причастности к коррупционным схемам и злоупотреблении служебным положением.

Согласно информации проекта "Схемы" (Радио Свобода), части вносили в три разные даты. Первый взнос сделала его жена, второй частная компания, а третий менеджер компании DIM.

Жена Чернышова Светлана сначала внесла 10 миллионов гривен, а затем еще 2,6 тысячи. Эти средства есть у нее в декларации.

66 миллионов гривен внесла ООО "Форавто тор" из Днепра. Компания была основана в апреле 2025 года и специализируется на оптовой торговле автомобильными запчастями. Единственным владельцем компании является Эдуард Мартиненко, однако он в разговоре с журналистами говорил, что ничего не знает о залоге для министра.

Журналисты отметили, что группа компаний DIM принадлежит застройщику Александру Насиковскому, а также бизнесмену Максиму Криппе. Впрочем, сам Насиковский сообщил СМИ, что ему неизвестно, почему его сотрудница, директор по маркетингу Дарья Бедя, внесла деньги на залог.

"Я об этом впервые слышу. Со мной внесение этого залога она не согласовывала", — сообщил бизнесмен. Он добавил, что Бедя решила уволиться на этой неделе по собственному решению.

Как сообщалось ранее, 23 июня Чернышову объявили о подозрении по делам о злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. После этого его взяли под стражу с альтернативой внесения залога в размере 120 миллионов 2668 гривен. Спустя некоторое время деньги были внесены в полном объеме.