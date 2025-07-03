СОЧ как лазейка для перевода в другую часть: юрист предупредил о неприятном нюансе

В некоторых случаях военный должен сам инициировать закрытие производства

Если военнослужащий самовольно покинет свою часть (СЗЧ), чтобы перевестись в другую, он столкнется с физическими трудностями в получении ее письменного согласия, ведь потребует личного визита в новую воинскую часть. А в случае встречи с патрулем или проверки на блокпосту он может быть задержан, отправлен в батальон резерва, а затем — в штурмовую бригаду.

Об этом "Телеграфу" рассказал адвокат Приемной УХСПЧ Роман Лихачев. Он объяснил порядок оформления документов на перевод.

Больше об этом читайте в публикации: "Лазей или угроза? Как СЗЧ стало неформальным способом перевода и что будет дальше".

"Человек не может доехать (в новую часть. — Ред.), потому что его задержат уже на первом блокпосту. Вернуться можно как в свою часть, так и в другую, но всегда по письменному согласию. А чтобы это согласие получить, нужно физически доехать до той части или рекрутингового центра", — объясняет Лихачев.

Если патруль обнаружит, что боец в самоволке, вызовет военную службу правопорядка (ВСП). Она задержит самовольщика и отвезет в батальон резерва. Именно из резервных частей приоритетно формируют штурмовые бригады.

"В резервные батальоны регулярно приезжают представители из разных бригад, чтобы подбирать личный состав в свои подразделения. Например, приезжает пехотная часть и забирает тех, кого считает нужным. Один мой клиент только что вернулся в резервную часть, а уже через два дня его без объяснений направили в штурмовую бригаду", — рассказывает юрист.

Возвращение через резервный батальон также связано с необходимостью самостоятельно решать вопросы уголовного производства. Если военный возвращается в конкретную часть и обращается в суд, то ГБР подает ходатайство, суд принимает решение о закрытии дела — и процедура на этом завершается.

А вот в случае резервного батальона военный должен сам инициировать закрытие производства: подавать заявления, собирать документы и подтверждение о возвращении в службу. Этот путь более сложен в плане бюрократии и не дает таких гарантий, как решение суда. Хотя и обращение в суд тоже не всегда гарантирует скорую процедуру, ведь суды и ГБР перегружены подобными делами, говорится в публикации.

Напомним, "Телеграф" писал, когда Рада вернет наказание за СОЧ.

*Части резерва действуют во всех оперативных командованиях. Их увеличивают (по штату и численности), чтобы упростить и ускорить прием военных, изъявивших желание вернуться на службу. Туда же направляют военных, решивших вернуться из СОЧ через приложение "Армия+" по упрощенной процедуре возвращения, которая действует до 30 августа 2025 года. После рапорта о возвращении беглецов направляется в местный ТЦК или зональное подразделение ВСП, откуда направляется в резервный батальон. Также эта процедура действует и для тех, кто обращается лично в ТЦК или ВСП без приложения.