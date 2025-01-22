Суд дав реальний термін за СЗЧ і відправив солдата до в'язниці, хоч той і покаявся

Каяття не допомогло

П'ять років позбавлення волі отримав солдат, який самовільно залишив частину (СЗЧ) під час дії воєнного стану. Військовослужбовець перебував у самоволці майже 8 місяців – з лютого до жовтня 2024 року.

Чоловік повністю визнав свою провину та щиро розкаявся, однак суд все одно призначив реальний термін. Про це стало відомо з вироку Житомирського районного суду.

За матеріалами справи, солдат проходив службу за призовом під час мобілізації у військовій частині, яка дислокувалася в Житомирській області. 20 лютого 2024 року о 6:10 він без дозволу командирів та без поважних причин залишив розташування частини. Замість виконання службових обов'язків чоловік проводив час на власний розсуд.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся у скоєному. Суд врахував це як пом'якшувальну обставину. Обтяжувальних обставин у справі не було виявлено.

За самовільне залишення військової частини в умовах особливого періоду передбачене покарання у вигляді позбавлення волі. Суд призначив мінімальний термін – 5 років ув'язнення.

У строк відбування покарання зарахують період попереднього ув'язнення з 29 жовтня 2024 року. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українця з розумовою відсталістю звинуватили в ухилянні від мобілізації. Чоловік отримав шість повісток на відправлення у військові частини, й не з'явився за п'ятьма з них.