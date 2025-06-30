Маже мільйон готівкою "у тумбочці". Що цікавого у декларації прокурора Порошенка

Його доходи майже двічі менше заощаджень

В Україні похизуватись чималими заробітками можуть не тільки судді, а й прокурори. До прикладу, прокурор Одеської області Порошенко Віктор, яки майже тезка експрезидента Петра Порошенка, має чималі збереження.

Про це свідчить його декларації. В документі зазначено, що Порошенко Віктор обіймає посаду прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури на Одещині.

Він має дружину Олесю Панасівну та дочку Аріну. За 2024 рік він отримав 376 830 грн зарплати та 101 325 отримала дружина прокурора. Однак цікаво, що прокурор задекларував майже мільйон заощаджень готівкою, а саме 900 тисяч грн. Виникає логічне питання, звідки у подружжя ці гроші, якщо їхня зарплата щонайменше вдвічі менша заощаджень.

Декларація прокурора Порошенка

Яку отримав зарплату

Скільки заощаджень має Порошенко

Менше з тим Порошенко Віктор вказав у декларації чимало нерухомості, зокрема разом з дружиною він має три земельних ділянки площею понад 40 тисяч квадратних метрів та квартиру на понад 66 квадратів. В автопарку сім'ї прокурора є чотири легкових авто, три з яких ВАЗ та одна BMW X5 придбана у 2020 році.

Які авто задекларував Порошенко

Яку нерухомість має прокурор Порошенко

Нагадаємо, що не меншими статками може похизуватись і депутат Володимир Зеленський з Харківщини. Він працює у Лозівській міській раді, а також має чималий бізнес.

Раніше "Телеграф" розповідав, що київський суддя накупив нерухомості, а "безробітна" дружина подарувала йому машину.