Українець упіймав рибу розміром з людину: де така водиться (фото)

Такий трофей буває раз на життя

На Буковині рибалка похвалився незвичним уловом. Чоловік витягнув сома вагою близько 15 кілограмів — його довжина, як зріст у дитини.

Відповідний допис опублікували в групі "Рибалка Мілієве" у Фейсбук. Світлини з трофеєм зі ставка у селі Мілієве Чернівецької області одразу привернули увагу користувачів.

На фотографіях видно, як чоловік тримає величезну рибину. Поруч стоїть хлопчик, і стає зрозуміло — сом дійсно гігантський. Його масивна голова та довге тіло справляють враження.

Гіганта впіймали на ставку у селі Мілієве

Хлопчик навіть трішки менший

Сом завбільшки майже як дитина

Щоб витягти такого "монстра" з води, рибалці довелося попітніти. Сом — це не карасик, він бореться до останнього. Ці риби славляться своєю силою, тому витягти з водойми 15-кілограмового велетня — справжній подвиг.

Соми в українських річках можуть рости до 100 кілограмів, але таких гігантів зловити майже нереально. Цей 15-кілограмовий екземпляр — теж непоганий трофей. Особливо для Західної України, де таких розмірів соми трапляються рідко.

Довідково: Сом звичайний — найбільша прісноводна риба України, яка може досягати 5 метрів довжини та ваги до 100 кілограмів у віці 80-100 років. Він живе у басейнах усіх річок України, найчисельніший у пониззі Дунаю, Дністрі та басейні Дніпра. Ця донна риба без луски надає перевагу глибоким ділянкам річок, ямам, старицям та водосховищам.

Соми полюють вночі на рибу, жаб, птахів та іншу живність, а вдень відпочивають на дні водойми. Вони виконують роль біологічних санітарів, знищуючи хворих і слабких риб, але великі екземпляри можуть шкодити рибному господарству. Останніми роками через промисловий тиск та браконьєрство соми більші за 100 кілограмів практично не виловлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під Києвом рибалка самотужки наловив майже 100 кг риби. Тепер у нього проблеми.