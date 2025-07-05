На автівках в укриття — зась? Адвокатка поставила крапку у важливому питанні щодо тривог

Держава та приватні організації не зобов'язані забезпечувати збереження автомобілів у період бойових дій

Укриття призначені виключно для захисту життя і здоров'я людей, а не для збереження приватного майна, зокрема автомобілів. Більше того, присутність транспорту в укриттях може створювати додаткову небезпеку як для людей, так і для самої споруди.

Про це розповіла адвокатка Тетяна Козаченко в етері "КИЇВ24". За її словами, питання використання укриттів часто викликає непорозуміння серед населення, особливо коли йдеться про спроби залишити транспорт у підземних паркінгах чи укриттях.

Втім, такі дії можуть бути не лише юридично необґрунтованими, а й небезпечними. "Укриття – це спеціально прилаштовані приміщення для збереження населення, забезпечення його захисту під час повітряних тривог, під час ракетних обстрілів", – пояснила Козаченко.

Вона підкреслила, що ані держава, ані приватні структури не несуть обов'язку щодо збереження автомобілів під час бойових дій. Більше того, сам факт перебування транспорту в укритті може нести додаткову загрозу.

"Машини – це джерело підвищеної небезпеки, всередині яких знаходиться паливо. Це означає, що внаслідок, якщо буде ракетний удар, будуть складені плити, будуть пошкоджені, зокрема, і добереться навіть до укриттів небезпека", – наголосила адвокатка.

Окрему увагу вона звернула на потенційну небезпеку чадного газу, якщо машини потрапляють до укриттів у працюючому стані. У замкнутому просторі це може призвести до серйозного отруєння або навіть летальних випадків. Саме тому адміністрації паркінгів, які слугують тимчасовими укриттями, мають повне право заборонити в'їзд транспорту, пускаючи лише людей.

За словами експертки, у цьому питанні немає простої відповіді: є багато юридичних, моральних та безпекових аспектів. Укриття – це, перш за все, про захист життя. І це головне, що слід пам'ятати під час кожної тривоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кияни все частіше скаржаться на труднощі з доступом до укриттів, розташованих у підземних паркінгах. Під час повітряних тривог людям можуть заборонити перебування в цих приміщеннях, обмежити пересування або взагалі не впустити.

Хоча законодавство передбачає, що порядок використання захисних споруд мають встановлювати військові адміністрації, у багатьох регіонах, включно з Києвом, відповідні документи або не розроблені, або не оприлюднені. У результаті навіть укриття, офіційно внесені до реєстру, нерідко діють за "власними правилами" — за рішенням ОСББ чи власників приміщень.