На автомобилях в укрытие нельзя? Адвокат поставила точку в важном вопросе относительно тревог

Государство и частные организации не обязаны обеспечивать сохранность автомобилей в период боевых действий

Укрытия предназначены исключительно для защиты жизни и здоровья людей, а не для сохранения частного имущества, в том числе автомобилей. Более того, присутствие транспорта в укрытиях может создавать дополнительную опасность как для людей, так и самого сооружения.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Козаченко в эфире "КИЕВ24". По ее словам, вопрос использования укрытий часто вызывает недоразумение среди населения, особенно когда речь идет о попытках покинуть транспорт в подземных паркингах или укрытиях.

Впрочем, такие действия могут быть не только юридически необоснованными, но и опасными. "Укрытие – это специально приспособленные помещения для сохранения населения, обеспечение его защиты во время воздушных тревог, во время ракетных обстрелов", – пояснила Козаченко.

Она подчеркнула, что ни государство, ни частные структуры не несут обязанности по сохранению автомобилей во время боевых действий. Более того, сам факт нахождения транспорта в укрытии может представлять дополнительную угрозу.

"Машины — это источник повышенной опасности, внутри которых находится топливо. Это значит, что в результате, если будет ракетный удар, будут сложены плиты, будут повреждены, в частности, и доберется даже до укрытий опасность", — подчеркнула адвокат.

Отдельное внимание она обратила на потенциальную опасность угарного газа, если машины попадают в укрытия в работающем состоянии. В замкнутом пространстве это может привести к серьезному отравлению или даже летальному исходу. Именно поэтому администрации паркингов, которые служат временными укрытиями, имеют право запретить въезд транспорта, пуская только людей.

По словам эксперта, в этом вопросе нет простого ответа: есть много юридических, моральных и аспектов безопасности. Укрытие – это, прежде всего, о защите жизни. И это главное, что следует помнить во время каждой тревоги.

Ранее Телеграф сообщал, что киевляне все чаще жалуются на трудности с доступом к укрытиям, расположенным в подземных паркингах. Во время воздушных тревог людям могут запретить пребывание в этих помещениях, ограничить передвижение или вообще не упустить.

Хотя законодательство предусматривает, что порядок использования защитных сооружений должны устанавливаться военными администрациями, во многих регионах, включая Киев, соответствующие документы либо не разработаны, либо не обнародованы. В результате даже укрытия, официально внесенные в реестр, нередко действуют по "собственным правилам" — по решению ОСМД или владельцев помещений.