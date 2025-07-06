Синоптик назвав дати, коли спека вдарить найсильніше — обіцяє до +39

Чого чекати від погоди найближчими днями

Після дуже прохолодного червня погода в Україні стала більш схожою на ту, яка останніми роками спостерігається влітку. Стовпчики термометра поповзли вгору і незабаром варто чекати, що ситуація стане ще більш екстремальною.

Про це розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, підвищення денної температури повітря відбудеться у період з 7 по 10 липня.

За його словами, у ці дні у світлий час доби очікується +32…37 градусів. А на півдні взагалі можливо до +39 градусів. Вночі можна буде очікувати +15…+22 градуси.

За даними Укргідрометцентру в цей період дійсно варто очікувати спеки, проте на заході синоптики все ж таки очікують дощі, а місцями й грози. До середини робочого тижня вони також можуть пройти і в центральних областях.

Погода 7 липня

Погода 8 липня

Погода 9 липня

Погода 10 липня

У зв’язку зі спекою та відсутністю достатньої кількості опадів, на частині України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Пожежна небезпека в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку липня погода виявиться досить нестійкою — насамперед через перепади температури повітря.