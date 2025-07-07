Дух леса танцует вокруг костров: где в Украине есть озеро, возле которого по преданиям живут мавки

На обычном автомобиле туда не добраться

В диком сердце Карпат, среди высоких гор и вечнозелёных сосен, спряталось одно необыкновенное озеро — Жереповое. Это ледниковый водоём, расположенный в урочище Гаджина, в Верховинском районе Ивано‑Франковской области. Он находится на высоте около 1600 метров над уровнем моря.

Об этом рассказывает Funtime. Жереповое имеет ледниковое происхождение, его площадь – приблизительно 163 квадратных метров, а глубина – меньше полуметра.

Вода в озере – прозрачная и прохладная, что особенно приятно в жару, а редкая флора вокруг делает пейзаж просто сказочным. Водоем окружён густыми лиственницами и зарослями стелящейся сосны (жерепа), от которой и происходит его название. Стоит отметить, что вокруг озера растет ядовитый пёстрый аконит, поэтому туристам следует быть осторожными.

Здесь нет людей, но живут лесные духи

По местным легендам, лес вокруг озера населён мифическими существами Карпат. Здесь обитают мавки и дух леса Чугайстер. Говорят, они появляются у костров на закате и танцуют среди трепещущих теней — словно отвечая на зов дикой природы.

Здесь не бродят толпы туристов — только тишина, лес и ночные звезды. Место идеально подойдет людям, которые хотят насладиться уединением и слиться с природой. Здесь можно поставить кемпинг и устроить фото‑сессию на фоне величественных горных хребтов.

Рядом с озером расположены другие природные достопримечательности – это и высокогорные долины, и вершины гор, такие как Ребра и Шпицы, идеально подходящие для любителей пеших походов и альпинизма.

Озеро Жереповое

Сюда не просто добраться

Путь к этим местам непростой – на обычном автомобиле до самого озера проехать не получится. Добраться до озера Жереповое можно из села Быстрец. Сначала нужно поехать по дороге "Верховина-Ворохта" до села Ильцы, оттуда повернуть в направлении Красника и продолжить путешествие вдоль реки Черный Черемош.

От села Быстрец до урочища Гаджина, а затем и до самого водоема придется идти пешком или добираться на вездеходе.

Озеро Жереповое на карте

Озеро Жереповое – это не просто водоём, это портал в другую реальность: где лес наполнен шёпотом древних мифов, духи природы оживают при свете костров, а городской шум и суета отступают перед величием и тишиной гор.

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