Україну розжарить найсильніше в Європі. Де буде найспекотніше та 10 порад, як це пережити
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Термометр показуватиме до +40 градусів
В Україну пришла справжня літня спека, яка протримається кілька днів. Стовпчик термометра подекуди сягатиме до +40 градусів, що дещо ускладнить звичайний темп життя українців.
Як зазначила синоптикиня Наталія Діденко, 9 липня Україна стане найспекотнішою країною Європи. Враховуючи це, "Телеграф" підготував кілька порад, як пережити таку сильну спеку.
"На сході, півдні та у більшості центральних областей й надалі пектиме +33+39 градусів. Північ України значною мірою належатиме спекотній погоді, вдень завтра очікується +30+34 градуси. На заході буде до +28 градусів", — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що на мапі температур добре видно, що Україну очікує досить спекотний день. Однак така температура триматиметься до 11-12 липня.
Як пережити спеку
- Пийте достатньо прохолодної води. Йдеться саме про воду, а не газовані напої чи каву. Під час спеки людина втрачає більше води і її запаси слід поповнювати.
- Не перебувайте під прямим сонцем в активні години (9:00-16:00). Намагайтесь менше ходити під палючим сонцем, перебувайте у затінку. Обов'язково одягайте кепку чи панамку, аби захистити голову.
- Їжте легкі і збалансовані страви. Харчування у спеку має бути скеровано на овочі, фрукти, легке м'ясо тощо. Тобто не вживайте жирні чи дуже калорійні страви, вони тільки погіршать ваше самопочуття. Повністю відмовлятись від їжі у спеку не можна.
- Використовуйте вентилятор. У порівнянні з кондиціонером вентилятор більш безпечний, адже викликає менше протягів. Однак струмінь повітря обох пристроїв не слід направляти безпосередньо на себе.
- Носіть одяг з натуральних тканин. Синтетичні речі тільки сприятимуть перегріванню та потінню, а потім ще й матимуть неприємний запах. Це ж стосується і постільної білизни, використовуйте тільки з натуральних тканин.
- Використовуйте батареї холоду чи лід. Так, лід може добре помогти охолодитись, але з ним слід бути обережними. Краще класти пляшки з замерзлою водою поруч та на рушники, уникаючи прямого контакту поверхні зі шкірою.
- Зменшіть інтенсивність занять спортом. Якщо ваше тренування припадає на пік спеки, зменшіть його інтенсивність. Організм у спеку і так переживає стрес та намагається адаптуватись.
- Не пийте алкоголь та каву. Алкоголь сприяє розширенню судин та впливає на тиск, що у спеку може сильно нашкодити. Каву краще замінити на холодний чай чи воду з лимоном.
- Висипайтесь. Сон допоможе відновитись організму та поповнити сили. У спекотну погоду спіть у прохолодній кімнаті, користуючись білизною з натуральних тканин.
- Подбайте про дітей та тварин. Діти важко переносять спеку, тому сліж забезпечити їм комфортну температуру. Також не забувайте про домашніх улюбленців, їм потрібна чиста вода, затінок.
Раніше "Телеграф" розповідав про 5 порад, які допоможуть запобігти нагріванню авто у спеку.