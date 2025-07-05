Без холодного душу та кондиціонера. Як охолодити домашніх улюбленців у спеку

Прості дієві поради

З наближенням спеки в Україну власниками домашніх улюбленців слід знати, як правильно охолоджувати тварин, аби не завдати їм шкоди. Ці поради допоможуть навіть тим, у кого немає кондиціонера.

"Телеграф" розповість, як правильно у літню спеку охолоджувати тварин та чого не можна робити. Зауважимо, що через наявність шерсті та підвищену температуру тіла, собаки і коти важко переносять екстремальні температури.

Як охолодити тварину без кондиціонера

Вентилятор. Це один з найпопулярніших способів охолодження, хоч він і не сприяє появі прохолодного повітря. Вентилятор слід ставити так, щоб струмінь повітря був спрямований не на тварину, а вище неї. Таким чином потік повітря охолоджуватиме домашнього улюбленця, але не застудить його.

Це один з найпопулярніших способів охолодження, хоч він і не сприяє появі прохолодного повітря. Вентилятор слід ставити так, щоб струмінь повітря був спрямований не на тварину, а вище неї. Таким чином потік повітря охолоджуватиме домашнього улюбленця, але не застудить його. Охолоджуючі килимки. Наразі їх можна придбати навіть у звичайних супермаркетах. Деякі з них треба наповнювати водою чи класти на певний час у холодильник. Але, якщо дотримуватись інструкції використання, вони не нашкодять тварині.

Наразі їх можна придбати навіть у звичайних супермаркетах. Деякі з них треба наповнювати водою чи класти на певний час у холодильник. Але, якщо дотримуватись інструкції використання, вони не нашкодять тварині. Доступ до води. Домашній улюбленець зажди повинен мати доступ до чистої води, у спеку вона повинна бути прохолодною. Для цього у миску можна додати 1-2 кубики льоду, але не більше. Занадто холодна чи крижана вода може спричини простуду.

Домашній улюбленець зажди повинен мати доступ до чистої води, у спеку вона повинна бути прохолодною. Для цього у миску можна додати 1-2 кубики льоду, але не більше. Занадто холодна чи крижана вода може спричини простуду. Тінь. На вулиці та вдома тварина у спеку не повинна знаходиться під прямими променями сонця. Килимок та воду слід розмістити у затінку.

На вулиці та вдома тварина у спеку не повинна знаходиться під прямими променями сонця. Килимок та воду слід розмістити у затінку. Прогулянки. Гуляти з тваринами у спеку треба, але не у найспекотніші години. Тобто на прогулянку слід виходити зранку з 6 до 9 та ввечері після 18:00.

Гуляти з тваринами у спеку треба, але не у найспекотніші години. Тобто на прогулянку слід виходити зранку з 6 до 9 та ввечері після 18:00. Вологі рушники. Також охолодити домашнього улюбленця можна вологими рушниками. Треба їх змочити водою, добре відтиснути та покласти на голову, шию чи живіт. При цьому слід уникати протягів.

Також охолодити домашнього улюбленця можна вологими рушниками. Треба їх змочити водою, добре відтиснути та покласти на голову, шию чи живіт. При цьому слід уникати протягів. Охолоджуючі спреї. У ветеринарних аптеках можна придбати спеціальні спреї , які допомагають охолодити шкіру тварин. Цей варіант добре допоможе під час подорожей чи прогулянок.

У ветеринарних аптеках можна придбати спеціальні спреї які допомагають охолодити шкіру тварин. Цей варіант добре допоможе під час подорожей чи прогулянок. Корекція раціону. У спеку тварини зазвичай їдять набагато менше, ніж у звичайні дні. Тому слід зменшити порції, давати прохолодний корм та слідкувати за його свіжістю. Не допускати переїдань.

У спеку тварини зазвичай їдять набагато менше, ніж у звичайні дні. Тому слід зменшити порції, давати прохолодний корм та слідкувати за його свіжістю. Не допускати переїдань. Вичісування. Під час спекотної погоди тварини активно линяють, тому їм слід допомогти швидше скинути зайве хутро. Вичісувати можна вдома за допомогою спеціальних щіток або скористатись послугами грумінгу, де тварину ще викупають та підстрижуть.

Під час спекотної погоди тварини активно линяють, тому їм слід допомогти швидше скинути зайве хутро. Вичісувати можна вдома за допомогою спеціальних щіток або скористатись послугами грумінгу, де тварину ще викупають та підстрижуть. Захист для лап. Під час прогулянок у спеку лапи тварини мають бути захищені від спекотного асфальту, аби уникнути опіків. Влітку для прогулянок краще обирати трав'янисту чи ґрунтову місцевість.

Що заборонено робити у спеку

Купати у холодній воді. Різке охолодження тварини може викликати тепловий удар. Тому купати тварину у пік спеки у холодній воді не можна.

Залишати у машині чи на вулиці. Тварин взагалі не можна лишати без нагляду за несприятливих погодних умов, але влітку слід бути ще обачнішими. Адже перегрівання домашнього улюбленця може викликати тепловий удар, який стане причиною набряку мозку і навіть загибелі.

Раніше "Телеграф" розповідав про 5 порад, які допоможуть запобігти нагріванню авто у спеку.